Un garçon de 2 ans se noie dans la boue et son père meurt en essayant de le sauver après un plongeon d’horreur dans un puits non marqué de 200 pieds près d’un terrain de jeu

UN TODDLER s’est noyé dans cinq pieds de boue après être tombé dans un puits caché près d’une aire de jeux pour enfants, alors que son père est mort en essayant de le sauver.

L’enfant de deux ans, Batu Demir, courait et jouait lorsqu’il est mort dans le trou non marqué de 200 pieds de profondeur à Salihli, en Turquie, le 5 janvier.

Batu Demir profitait de son temps sur le terrain de jeu lorsqu’il est tombé dans le puits de 197 pieds Crédit : Flash d’information

La famille Demir n’avait déménagé à Salihli que deux mois avant la tragédie mortelle Crédit : Flash d’information

Aytug et Yagmur Demir avaient emmené leur jeune enfant à l’aire de jeux et le regardaient faire du vélo et courir avant qu’il ne disparaisse soudainement dans le trou.

Son père, Aytug, 28 ans, s’est immédiatement précipité après son enfant pour tenter de le sauver.

Entendant les cris, les passants se sont empressés d’appeler les secours qui sont arrivés sur les lieux avec du matériel lourd.

Ils ont pu établir que le couple était toujours en vie à l’aide d’une longue caméra endoscope et ont commencé à percer un trou pour tenter de les libérer.

Après 10 heures de forage inlassables, ils n’avaient atteint que 49 pieds de profondeur – un quart de la distance jusqu’aux victimes piégées.

Au moment où les secouristes ont finalement atteint le couple, tous deux étaient morts et le jeune Batu était complètement submergé dans la boue.

Le puits de 197 pieds de profondeur a depuis été découvert illégalement pour tenter d’irriguer les oliviers à proximité il y a six mois.

Il a ensuite été abandonné et laissé dangereusement banalisé.

La police a enquêté sur l’incident mortel et a procédé à deux arrestations.

Responsable de site. Hamza Akis et le directeur de la société qui a foré le puits, Vasfi Cakir, sont accusés d’avoir causé plusieurs morts par négligence.

Le puits profond a maintenant été rempli pour éviter d’autres morts inutiles.

Aytug et Yagmur Demir s’étaient mariés en juin 2020 et Batu était leur premier enfant.

Aytug Demir aurait sauté dans le puits de manière désintéressée juste après son fils Crédit : Flash d’information