Un garçon de 19 ans de Delhi développe des purificateurs d’air abordables et écologiques pour lutter contre la pollution atmosphérique

Les efforts de lutte contre la pollution ont été renforcés alors que Delhi est confrontée à une catastrophe environnementale et sanitaire croissante. Ces efforts de lutte contre la pollution doivent être mis en œuvre sur le terrain avec sérieux. Par conséquent, les gouvernements, les résidents et les entreprises sont tenus de contribuer à la lutte. Un garçon de Delhi de 19 ans a déjà fait un pas dans la même direction. Pour lutter contre la pollution atmosphérique croissante, Krrish Chawla a développé un purificateur d’air écologique et abordable. Le PDG de NITI Aayog, Amitabh Kant, a récemment apprécié Krrish pour avoir développé le purificateur d’air appelé « Breathify ». Kant avait tweeté que l’initiative de Krrish pour fabriquer des purificateurs d’air abordables était un pas vers Atmanirbhar Bharat. La capitale nationale de l’Inde a toujours été aux prises avec la pollution de l’air.

En parlant de son invention à ANI, Krrish a déclaré que le purificateur résout quatre problèmes, l’efficacité, le respect de l’environnement, la qualité accrue du filtre HEPA et le prix. Partageant son histoire, Krrish a déclaré qu’il souffrait de problèmes respiratoires lorsqu’il était enfant et qu’il devait utiliser des nébuliseurs et de la cortisone. Il a révélé qu’étant entouré de purificateurs d’air, son intérêt pour eux s’est finalement accru. Sa curiosité pour ouvrir des machines l’a amené à découvrir qu’une simple machine était utilisée dans les purificateurs, mais le coût global était de Rs. 35 000 à 40 000.

Le jeune homme de 19 ans a affirmé que le purificateur était fabriqué avec « 98 % du composant étant sans plastique ». Il a ajouté qu’aucun composant utilisé dans la machine n’avait été importé et n’était entièrement fabriqué en Inde.

Krrish a également expliqué le fonctionnement du purificateur. Basé sur une simple opération plug-in-play, le purificateur consomme 25 à 65 watts d’électricité. Il a informé que le seul entretien qui va dans le purificateur est de changer le filtre HEPA.

Il a partagé qu’au début de cette année en janvier, le PDG de NITI Aayog, Amitabh Kant, l’avait également apprécié pour son invention. Le qualifiant de jeune entrepreneur dynamique, le PDG de NITI Aayog avait tweeté que l’initiative de Krrish pour fabriquer des purificateurs d’air abordables était un pas vers Atmanirbhar Bharat.

Jusqu’à présent, Krrish a vendu plus de 4 700 purificateurs d’air. Il a également fait don de 500 unités à des institutions telles que des maisons de retraite, des hôpitaux et des orphelinats. Krrish vise en outre à faire un don de 2 000 autres pour des causes sociales similaires.

