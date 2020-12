Un incident survenu dans l’Oregon la semaine dernière a provoqué des ondes de choc dans le monde entier. Un homme a été assez bouleversé par un adolescent en jouant de la musique forte. La confrontation a dégénéré en une dispute verbale, suivie d’une fusillade mortelle. Après l’avoir mis dans le parking d’un hôtel où les deux résidaient, il a tiré sur l’adolescent dans la poitrine.

Selon un rapport de CNN, Richard Keegan, 47 ans, et Aidan Ellison, 19 ans, séjournaient tous deux au Stratford Inn à Ashland, dans l’Oregon. Keegan a tiré une balle dans la poitrine d’Ellison le 23 novembre après que le couple se soit disputé pour que ce dernier fasse de la musique extrêmement forte, a déclaré le chef de la police d’Ashland, Tighe O’Meara, à CNN.

« La victime avait apparemment joué de la musique forte dans le parking et cela a bouleversé le suspect, ce qui a poussé le suspect à descendre et à se disputer avec lui », a déclaré la police d’Ashland dans un communiqué de presse.

Selon la police et les médias locaux rapports, vers 4 heures du matin, Keegan s’est opposé au volume de musique qu’Ellison jouait dans le parking. Vers 4 h 20 lundi, Keegan a sorti une arme à feu de son manteau et a lâché une balle sur Ellison. Le jeune de 19 ans a été déclaré mort sur-le-champ. Keegan était sur les lieux lorsque la police est arrivée. Le tueur a été immédiatement arrêté et emmené à la prison du comté de Jackson.

Keegen a été accusé d’homicide involontaire coupable au premier degré, de meurtre au deuxième degré, de possession illégale d’une arme à feu et de mise en danger imprudente d’une autre personne dans le cadre du meurtre d’un adolescent de l’Oregon.

L’homme de 47 ans a été inculpé le 24 novembre et a plaidé non coupable des quatre accusations portées contre lui le 27 novembre. Keegan est actuellement détenu sans caution et doit comparaître devant le tribunal le 21 février 2021.

Le fils de 3 ans de Keegan se trouvait dans la salle du Stratford Inn lorsque la fusillade a eu lieu. Le garçon a été remis à ses grands-parents après l’arrestation de son père.

La fusillade d’Ellison, un homme noir, était le résultat de l’indignation et du chagrin collectifs dans sa communauté. En plus des appels contre le racisme, l’affaire est également considérée comme un écho inquiétant de l’affaire Jordan Davis.