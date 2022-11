Un garçon de 17 ans poignardé à mort lors d’une attaque en plein jour dans une rue résidentielle, déclenchant la chasse au couteau

UN ADOLESCENT a été poignardé à mort en plein jour lors d’une attaque dans une rue résidentielle.

Les flics ont lancé un appel à l’information après que le jeune de 17 ans a été mortellement blessé vers 11h30 à Withington, Manchester.

Un jeune homme a été poignardé à mort en plein jour lors d’une attaque dans une rue résidentielle Crédit : MEN Media

Le service d’ambulance du Nord-Ouest s’est rendu sur les lieux Crédit : MEN Media

La victime a été transportée à l’hôpital mais est malheureusement décédée peu de temps après des suites de ses blessures.

Ses proches ont été informés et les officiers soutiennent la famille en cette période difficile.

On ne pense pas qu’il s’agissait d’une attaque au hasard et les premières enquêtes suggèrent qu’il n’y a aucune menace pour le grand public.

Un cordon est resté en place sur Southlea Road tout au long de cet après-midi et dans la soirée, des officiers médico-légaux enquêtant sur les lieux.

Une ambulance aérienne a également été dépêchée dans la zone après l’attaque. Une présence policière accrue est attendue dans la localité au cours des prochains jours.

Les voisins ont fait part de leur choc au Manchester Evening News à la suite de l’incident, qui a provoqué une onde de choc dans la communauté.

La police avait initialement déclaré que l’adolescent avait été victime d’une “agression grave” avant de dire plus tard que ses blessures s’étaient avérées mortelles.

Une personne qui habite à proximité, qui a demandé à ne pas être nommée, a déclaré: “C’est choquant car c’est juste à côté d’une école et à peu près au moment où les enfants de la crèche rentrent chez eux à pied.”

D’autres ont raconté à quel point elles s’inquiétaient pour leurs enfants. Une femme a ajouté: “Je dois aller chercher mes enfants à l’école, mais je ne veux pas les ramener à ça.”

Le surintendant détective Neil Jones a déclaré: “Nos pensées vont aux proches de la victime en cette période dévastatrice, et je comprends que cela causera de la détresse et de l’inquiétude à la communauté et à travers Manchester.

“Nous en sommes aux premiers stades de notre enquête, mais je peux vous assurer que nos agents mènent des enquêtes approfondies pour établir toutes les circonstances entourant cet incident.

«Vous remarquerez peut-être qu’il y aura une augmentation du nombre d’officiers dans les rues de la région de Withington et Burnage au cours des prochains jours pour recueillir des renseignements et rassurer le public.

«Si quelqu’un a des informations sur cet incident ou a des inquiétudes, je vous encourage à parler à ces officiers. Ils sont là pour vous aider et vous soutenir.

“Cela peut également être fait de manière anonyme via Crimestoppers.”

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la police au 0161 856 1995 en citant l’incident 1125 du 22/11/2022.

Des images de la région montrent que Southlea Road à Withington, dans le Grand Manchester, avait été enregistrée.

Un porte-parole du North West Ambulance Service a déclaré: “Nous avons répondu à un incident policier sur Southlea Road, à la suite d’un appel à 11 h 38 et avons envoyé une ambulance, un véhicule d’intervention, une ambulance aérienne et un membre de l’équipe d’intervention en zone dangereuse.

“Un patient a été transporté à l’hôpital par la route.”