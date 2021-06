Un garçon de 17 ans décède et un homme grièvement blessé lors d’une agression brutale devant le cinéma Odeon dans le Derbyshire

Un adolescent a été tué et un homme grièvement blessé lors d’une attaque sauvage devant un cinéma dans le Derbyshire.

Le jeune de 17 ans, qui n’a pas été nommé, est décédé sur les lieux malgré les tentatives de le sauver.

Une enquête a été ouverte sur le coup de couteau d’un adolescent dans le Derbyshire Crédit : Google Earth

La police du Derbyshire a déclaré que des officiers et des ambulanciers avaient été appelés dans une ruelle à côté du cinéma Odeon à Swadlincote, juste avant 22h40 samedi.

Un autre homme de 20 ans a également été retrouvé avec des blessures graves et a été transporté à l’hôpital où il était dans un état stable.

Une enquête pour meurtre a été ouverte et une zone autour du parc de vente au détail et de loisirs The Pipeworks restera fermée pendant la majeure partie de la journée pendant que d’autres enquêtes sont menées.

Il y aura une présence policière accrue et toute personne ayant des inquiétudes est encouragée à parler aux agents de la région.

La police tient particulièrement à parler à toute personne qui aurait pu se trouver sur Rink Drive, à l’arrière du cinéma Odeon ou Morrisons, et qui a remarqué des personnes dans la région ou qui ont des images de dashcam.

Toute personne se trouvant dans la région entre 22h00 et 23h00 environ samedi qui a été témoin d’une agression, a remarqué une activité suspecte ou a des informations pouvant aider l’enquête est invitée à contacter la police au 101, via le site Web de la force ou les médias sociaux.

Les gens peuvent également soumettre des informations directement à l’équipe d’enquête ici à https://mipp.police.uk/operation/33EM21A18-PO1.