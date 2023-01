Un garçon de 17 ans arrêté pour le «meurtre» d’un père «dévoué», 31 ans, retrouvé poignardé à mort à Salford alors qu’une famille au cœur brisé rend hommage

Un adolescent a été arrêté, soupçonné du meurtre d’un père “dévoué”, qui a été poignardé à mort la semaine dernière.

Tyron Riley, 31 ans, a été décrit comme un “père dévoué” par ses proches après avoir été retrouvé mort juste après minuit le 27 décembre à Salford, dans le Grand Manchester.

Un garçon de 17 ans a été arrêté en lien avec le meurtre de Tyron Riley Crédit : MEN Media

Tyron, connu sous le nom de Taz, a été décrit comme un «père dévoué» dans un hommage de sa famille Crédit : MEN Media

Les flics ont confirmé aujourd’hui qu’un garçon de 17 ans avait été arrêté, soupçonné de meurtre.

Aucun autre détail n’a été confirmé, mais on pense que le garçon reste en détention pour interrogatoire.

La famille de Tyron a rendu un hommage touchant à leur parent perdu, connu de ses amis sous le nom de Taz.

La déclaration de sa mère Nicola et d’autres membres de la famille disait: “Tyron … était un fils, un père, un petit-fils et un frère très aimés, nos cœurs sont en un million de morceaux.

“Tu étais un père dévoué, un constructeur super talentueux et tu pouvais tout faire, tu n’aimais rien de plus que de nous envoyer un million et une photos du travail du début à la fin et tu disais toujours ‘Je suis un as, je ne suis pas un ‘ nous étions toujours si fiers.

“Nous nous souviendrons toujours des bons moments, de votre grand sourire effronté et de votre grand sens de l’humour.”

Le charmant mémorial a déclaré à quel point il manquerait à ses proches, avant de terminer: “Dors bien, mon fils, je t’aime.”

La police du Grand Manchester lance toujours un appel pour plus d’informations.

Toute personne ayant des informations est encouragée à contacter la force au 101 et à citer l’incident numéro 12 du 27 décembre.

Ceux qui souhaitent signaler anonymement peuvent contacter Crimestoppers, un organisme de bienfaisance indépendant, au 0800 555 111.

Il a été poignardé à mort aux premières heures du 27 décembre Crédit : MEN Media