Un garçon de 17 ans arrêté par des policiers meurtriers après que deux amis adolescents de 14 et 18 ans ont été retrouvés abattus sur un sentier de randonnée

Un suspect JUVÉNILE a été arrêté et accusé de la mort par balle de deux amis adolescents.

Les corps de Devin Clark, 18 ans, et de Lyric Woods, 14 ans, ont été retrouvés blessés par balle le long d’un sentier de randonnée en Caroline du Nord le 18 septembre après avoir été portés disparus pendant plus d’une journée.

Le corps de Lyric Woods, 14 ans, a été retrouvé avec plusieurs blessures par balle le long d’un sentier de randonnée en Caroline du Nord

Devin Clark avait 18 ans quand il est mort

Un jeune suspect a été arrêté pour la mort par balle de deux adolescents de Caroline du Nord

Mercredi, le bureau du shérif du comté d’Orange a annoncé l’arrestation d’un jeune suspect de 17 ans, qui a été nommé suspect principal il y a quelques semaines.

“Nous espérons que cette appréhension apportera un certain soulagement aux familles et amis de Devin et Lyric, qui ont subi une perte atroce”, a déclaré le shérif Charles Blackwood.

“De toute évidence, la capture du suspect ne leur restitue pas leur proche.”

L’identité de l’adolescent n’a pas été révélée en raison de son âge.

Le bureau du shérif du comté d’Orange a annoncé avoir rempli une pétition pour mineurs le 20 septembre pour deux chefs de meurtre au premier degré contre le suspect de 17 ans.

Une requête juvénile est une plaidoirie formelle qui initie une affaire devant un tribunal pour mineurs et en fait comparaître un devant le tribunal.

La police n’a pas révélé les circonstances entourant la fusillade, y compris un motif.

Woods était un étudiant de première année à Cedar Ridge High School à Hillsborough et vivait à Efland.

Clark était un senior et jouait le poste de receveur large pour l’équipe de football de l’Eastern Alamance High School à Mebane.

Les amis et les familles des adolescents victimes ont tous organisé des veillées et des commémorations pour eux dans les jours qui ont suivi leur mort.

“Lyric était une belle âme à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle est aimée plus que quiconque ne le saura jamais. Elle n’a jamais rencontré d’étranger et était aimée de tout le monde. Son rire et son éclat égayaient n’importe quelle pièce”, lit-on dans la nécrologie de Lyric.

Devin a été décrit comme un adolescent “passionné” qui aimait le football, le basket-ball et le vélo.

Dans sa nécrologie, la famille de Clark a déclaré qu’il était un “frère, fils, camarade de classe, coéquipier et ami de tous généreux et aimant”.

La mère de Devin, Shant’ae Concepcion, a déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux qu’elle voulait juste que justice soit rendue à son fils et à Lyric.

“Il devait être très en colère et avoir beaucoup de colère en lui”, a déclaré Concepcion à propos du suspect de 17 ans. “Je prie pour sa famille en ce moment car c’est beaucoup pour eux aussi.”

Elle a déclaré dans la vidéo qu’on ne lui avait pas dit qui était le suspect, mais qu’elle voulait savoir qui il était et pourquoi cela s’était produit.