Un garçon de 17 ans a violé 3 adolescents, dont une fille de 13 ans, alors qu’elle dormait avant que des amis horrifiés ne trouvent une vidéo de l’attaque en ligne

UN GARÇON qui a violé trois adolescents dont une fille de 13 ans pendant qu’elle dormait risque la prison.

Le jeune de 17 ans, qui ne peut pas être nommé légalement, a attiré ses victimes avant de les menacer de violence si elles dénonçaient les abus.

Un adolescent a été reconnu coupable d’avoir violé trois adolescents Crédit : AGENCE DE PRESSE SOUTH BEDS

Il a violé un garçon de 15 ans dans un parc à Hitchin, Herts, et a attaqué à deux reprises une fille de 18 ans sur un terrain de jeu à Luton.

Le monstre n’a arrêté de violer l’adolescente que lorsqu’il a répondu à un appel de sa mère.

Il a également violé une fille de 13 ans dans sa chambre lors d’un déchaînement d’un an alors qu’il avait 15 ans.

Elle s’est réveillée pour trouver le garçon au-dessus d’elle pendant l’horreur en 2019.

Ses crimes pervers ont finalement été révélés lorsque la jeune fille a dit à la police après avoir craqué à l’école.

Une vidéo circulant du garçon violant sa deuxième victime a également été découverte par l’un de ses copains, qui l’a montrée à la mère de la jeune fille de 18 ans.

Le garçon a maintenant été reconnu coupable de six chefs de viol et d’un chef d’agression causant des lésions corporelles réelles à Luton Crown Court.

Il a été placé en détention provisoire pour être condamné le 1er octobre.

Le procureur principal de la Couronne, Mamawai Conteh, a déclaré: «Les trois jeunes victimes ont subi de terribles abus de la part d’un jeune de 17 ans qu’elles pensaient être un ami.

« Une victime avait même compris qu’elle était en couple avec l’accusé.

« Tout simplement, lorsque ses victimes montraient qu’elles ne voulaient pas faire ce qu’il voulait, il ne prenait pas non pour une réponse.

« C’est la bravoure de ces adolescents, de leurs amis proches et de leur famille, qui ont revécu des expériences douloureuses et traumatisantes, qui nous a aidés à monter ce dossier et à traduire leur agresseur en justice.