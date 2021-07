UN TUEUR est traqué par des flics après qu’un garçon de 16 ans a été poignardé à mort dans une maison de Croydon.

La police a été appelée sur le domaine du sud de Londres vers 0h46 à la suite d’informations faisant état d’un « perturbation ».

Un adolescent a été poignardé à mort à Croydon Crédit : Google

Les ambulanciers se sont battus pour sauver l’adolescent, mais il a été déclaré mort sur les lieux moins d’une heure plus tard.

La police du Met a confirmé que les policiers du meurtre enquêtaient et qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.

Une autopsie sera effectuée en temps voulu et les plus proches parents ont été informés.

Les photos montrent un énorme cordon en place sur le domaine alors que la police enquête.

Un habitant a déclaré à MyLondon: « C’est continu, des gens à l’extérieur de la maison avec des couteaux, fumant de l’herbe, cassant des bouteilles et maintenant cela mène à un meurtre… ça empire.

« La police effectuait des enquêtes de porte à porte à 2 heures et demie ce matin. Je n’ai pas vu l’agitation, tout ce que j’ai entendu était un hélicoptère qui tournait en rond et quand je me suis réveillé, j’ai vu des tonnes de lumières bleues.

« Je pense que Londres empire en général. »

DU SANG DANS LES RUES

La police lance maintenant un appel à témoins à la suite du bain de sang.

Un porte-parole a déclaré: « Les détectives des homicides du Specialist Crime Command ont été informés.

« Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la police via 101 en citant la référence Cad 249/01July. Pour rester anonyme, contactez Crimestoppers au 0800 555 111.

« Les enquêtes continuent. »

L’horreur survient après un week-end de violence à Londres qui a vu un garçon de 19 ans poignardé à mort à Sydenham, dans le sud-est de Londres.

L’adolescent était le 18e adolescent londonien à être tué jusqu’à présent cette année – dont 16 sont décédés des suites de coups de couteau.

Un homme de 26 ans a également été poignardé à mort lors d’une rave illégale près du Millwall Football Club à South Bermondsey.

La police a déclaré qu’un garçon de 16 ans avait été transporté à l’hôpital pour blessures à la tête et arrêté en lien avec le meurtre.