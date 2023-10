Un garçon de 16 ans nie avoir tenté d’assassiner deux élèves et un professeur avec un marteau dans une grande école privée

Un GARÇON a nié avoir tenté d’assassiner deux élèves et un enseignant avec un marteau dans une grande école privée.

Le jeune homme de 16 ans se serait lancé dans l’attaque de l’école Blundell, à 41 000 £ par an, à Tiverton, dans le Devon, le 9 juin.

L’attaque présumée a eu lieu à l’école Blundell Crédit : PA

Un élève a été laissé dans un état critique tandis qu’un deuxième a subi « de multiples blessures graves ».

Le maître de maison Henry Roffe-Silvester, professeur de mathématiques et entraîneur sportif, a également été blessé lors de l’attaque présumée au marteau.

L’adolescent a comparu aujourd’hui devant la Bristol Crown Court où il a nié trois chefs d’accusation de tentative de meurtre.

Un procès qui devait se tenir en décembre a été ajourné et une audience devrait avoir lieu le 13 octobre.

Le garçon, dont l’identité ne peut légalement être identifiée, a été placé en détention provisoire.

Blundell’s est une école mixte payante et compte la star de la télévision Georgia « Toff » Toffolo et l’auteur de The Day of the Triffids, John Wyndham, parmi ses anciens élèves.