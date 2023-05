Un adolescent est décédé après un « épisode médical » le premier jour d’un festival de musique au Pays de Galles.

Le garçon de 16 ans assistait au festival In It Together à Port Talbot lorsqu’il est tombé malade, ont confirmé les flics.

L’adolescent était au festival In It Together à Port Talbot, au Pays de Galles, lorsqu’il est tombé malade Crédit : Avalon.red

Le festival familial d’un week-end n’en est qu’à sa deuxième année, mais a attiré de grands noms comme Jake Bugg, James Bay et Anne-Marie.

Les secours ont été appelés sur place vers 19h40 le 26 mai.

Un spectateur présent a déclaré: « Tout était paisible et heureux, puis on a appris qu’un garçon s’était évanoui.

« La police est arrivée mais personne ne s’est rendu compte que le garçon était mort – c’est tout simplement terrible. »

La police du sud du Pays de Galles a déclaré qu’il n’y avait aucune circonstance suspecte autour du décès et que le coroner avait été informé.

Un porte-parole de la force a déclaré: « Des policiers ont été appelés pour un incident au festival In It Together à Margam après qu’un garçon de 16 ans de Port Talbot a subi un épisode médical.

« Malheureusement, le garçon est décédé alors qu’il était transporté à l’hôpital par ambulance.

« Nos sympathies vont à sa famille en ce moment. »

Un porte-parole du Welsh Ambulance Service a déclaré: « Nous avons été appelés à 19h40 hier soir, le 26 mai, pour une urgence médicale au festival In It Together à Old Park Farm à Margam.

« Nous avons envoyé un premier intervenant communautaire, suivi de près par deux véhicules d’intervention rapide et une ambulance d’urgence. Nous avons également été soutenus par le service de récupération et de transfert médical d’urgence. »

Les organisateurs du festival ont été contactés pour commentaires.