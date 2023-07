Un garçon de 16 ans décède après avoir poignardé lors d’une réunion de famille, un parent en garde à vue, selon la police de Hamilton

Un garçon de 16 ans est mort après avoir été poignardé lors d’une réunion de famille, selon la police de Hamilton, et son cousin de 22 ans est en garde à vue et accusé de meurtre.

La police a déclaré avoir été appelée dans une maison à l’est de Hamilton Mountain vers 22 heures dimanche soir. Ils ont dit que l’adolescent avait été transféré dans un hôpital, où il est décédé.

Laureano Bistoyong a été accusé de meurtre au premier degré.

La police a déclaré que Bistoyong avait fui sa maison familiale sur Cadham Boulevard et Upper Gage, près de Rymal Road, après avoir été poignardé.

La police de Hamilton a un jeune de 22 ans en garde à vue après qu’un adolescent a été poignardé lors d’un rassemblement familial dimanche et est décédé à l’hôpital. (Cara Nickerson/CBC)

Il a été retrouvé lundi matin, Det. sergent. Sara Beck a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse, après qu’un citoyen de l’est de Hamilton Mountain a appelé la police pour signaler un homme dans sa voiture non verrouillée.

« Il y a eu quelque chose qui a conduit à un incident », a déclaré Beck à CBC Hamilton, mais a déclaré qu’elle ne pouvait pas donner plus de détails sur le motif.

Beck a déclaré que l’attaque au couteau avait eu lieu à l’intérieur de la résidence de Bistoyong avec « de nombreux témoins qui se sont manifestés dans cette affaire et ont fourni des déclarations ».

Bistoyong comparaîtra devant le tribunal lundi après-midi.

Un voisin dit que la famille faisait un «barbecue annuel» avant de poignarder

Linda Page dit qu’elle vit en face de la maison sur Cadham Boulevard depuis 12 ans. Elle a dit que la famille organisait « un barbecue annuel » dimanche soir.

« Ce sont des gens très calmes et une fois par an, ils se réunissent et ce n’est pas trop bruyant. Pas de cris, pas de cris, rien », a-t-elle déclaré.

Page a déclaré qu’elle ne savait que quelque chose n’allait pas lorsque les véhicules de police sont arrivés avec leurs feux clignotants.

Elle a dit que tout l’événement avait été troublant dans une communauté « très calme ».

Linda Page dit qu’elle a vécu en face de la maison où un jeune de 16 ans a été poignardé pendant 12 ans. (Cara Nickerson/CBC)

Le voisin Joe Locicero partage une clôture arrière avec la famille vivant à la maison où les coups de couteau ont eu lieu.

Il a dit qu’il était sorti fumer une cigarette sur son porche lorsqu’il a entendu « des cris et des gémissements » dans la maison derrière lui.

Jusque-là, a-t-il dit, « aucun des sons que nous avons entendus n’aurait indiqué que quelque chose devenait violent ou tout ça. Il y avait des discussions, des rires et du bonheur. »

Lors de la conférence de presse, Beck a déclaré que « la famille est dévastée par leur perte et a demandé la confidentialité ».