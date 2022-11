Un garçon de 16 ans avoue avoir tué une fille de 13 ans lors d’un appel vidéo sur Instagram

Une affaire de meurtre choquante a récemment envoyé des ondes de choc dans le monde entier. Le crime effrayant a eu lieu en Pennsylvanie, en Amérique. Selon la police de Bensalem, un garçon de 16 ans a tué une fille de 13 ans. Il a été rapporté que l’adolescent avait avoué le crime odieux lors d’un appel vidéo sur Instagram.

Des détails sur le meurtre sont apparus après qu’il a demandé l’aide de son ami pour cacher le cadavre lors de l’appel vidéo. Selon un rapport de US Today, la police a révélé que la vidéo montrait les jambes et les pieds du cadavre couverts de sang. L’ami du garçon aurait révélé le secret du garçon à sa mère, qui a en outre informé la police du crime. La femme a appelé le 911 et signalé la scène du crime à la police.

Par la suite, la police a suivi le téléphone portable du suspect et est arrivée à l’adresse de Ridge Trailer Park sur le pâté de maisons 1400 de Gibson Road à Bensalem. En inspectant sa maison, la police a trouvé le cadavre de la jeune fille. Elle a été retrouvée sur le sol de la salle de bain avec une blessure par balle apparente.

Les responsables de Bensalem ont également signalé que plusieurs mesures avaient été prises afin de détruire toutes les preuves pouvant prouver son arrestation. La police a identifié le suspect comme étant Joshua Cooper et les fonctionnaires recueillent des preuves contre lui pour les présenter devant le tribunal. Il a été placé en garde à vue après avoir été arrêté dans une zone boisée à Newport Mews Drive et Groton Drive.

Selon l’affidavit, Joshua a affirmé que la fusillade était un accident et qu’il n’avait pas l’intention de tuer la fille. Il a en outre informé les agents que la jeune fille était allée seule aux toilettes et qu’il n’était pas présent avec elle. La police a informé la presse qu’il s’était vu refuser la libération sous caution pour plusieurs chefs d’accusation, dont celui d’homicide criminel. Le garçon a maintenant été envoyé dans un centre de détention pour mineurs.

