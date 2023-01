Un garçon de 16 ans accusé de meurtre après que Holly Newton, 15 ans, ‘a été poignardée à mort dans une attaque d’horreur’ et blessée à l’adolescence

Un garçon a été accusé de meurtre après qu’une jeune fille de 15 ans a été mortellement poignardée.

Holly Newton a été poignardée peu de temps après avoir quitté l’école vendredi à Hexham, Northumberland.

Des hommages floraux ont été placés sur le sol par la scène à Hexham Crédit : NCJ MEDIA SYNDICATION

L’un d’eux a déclaré que la jeune fille de 15 ans avait été “prise trop tôt” Crédit : NCJ MEDIA SYNDICATION

Les messages ont été laissés à la mémoire de l’adolescent tragique Crédit : NCJ MEDIA SYNDICATION

Un garçon de 16 ans a également été poignardé lors de l’attaque d’horreur et reste dans un état stable.

Un autre garçon, âgé de 16 ans, a été arrêté, soupçonné d’agression, puis soupçonné de meurtre.

Il a depuis été inculpé de meurtre, de tentative de meurtre et de possession d’une arme offensive.

Le garçon, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, doit comparaître devant les magistrats de Newcastle lundi.

Le surintendant principal Sam Rennison, commandant de zone pour Northumberland et North Tyneside, de la police de Northumbria, a déclaré: «Holly avait encore tellement de choses à espérer dans la vie, et cet incident tragique a laissé sa famille dévastée au-delà des mots.

« Leur chagrin ne peut tout simplement pas être mis en mots, et nos pensées vont aux familles impliquées et à leurs proches alors que nous continuons à les soutenir de toutes les manières possibles.

« L’enquête est en cours et j’aimerais exprimer ma gratitude aux habitants d’Hexham – et d’ailleurs – qui ont grandement contribué à nos enquêtes et manifesté leur soutien.

“Bien que nos enquêtes se poursuivent, nous pensons que toutes les personnes impliquées se connaissent et qu’il n’y a pas de risque plus large pour le public.

Elle a ajouté: «Les agents resteront dans la région au cours des prochains jours, et nous encourageons toute personne ayant des inquiétudes à leur parler directement.

«Avec un adolescent désormais inculpé en lien avec cet incident, je demanderais à tout le monde de continuer à éviter toute spéculation – à la fois dans la communauté et sur les réseaux sociaux – qui pourrait compromettre la procédure judiciaire en direct.

“Je voudrais également rappeler aux gens que la personne qui a été inculpée a moins de 18 ans, a légalement droit à l’anonymat et ne doit être ni nommée ni identifiée.”

Cela vient après que les amis et la famille aient rendu hommage à la jeune Holly hier.

Derek Kennedy, maire de Hexham, a déclaré: “C’est une tragédie absolue, la ville est en état de choc complet, perdre un de nos enfants qui fréquente un lycée local est tout simplement horrible.

“Les parents sont vraiment inquiets pour la santé de leurs enfants parce qu’ils font tous partie de cette communauté, les écoles sont toutes très anxieuses que leurs enfants ressentent vraiment la douleur, la souffrance et le choc d’un incident aussi horrible.

“Dans la communauté d’Hexham, nous avons un taux de criminalité très faible, généralement, c’est une communauté qui prend soin les uns des autres, nous avons reçu l’année dernière l’endroit le plus heureux où vivre en Grande-Bretagne.

“C’est une communauté très chaleureuse et aimante, donc pour qu’une tragédie comme celle-ci se produise, nous trouvons toujours cela beaucoup plus difficile et cela frappe tout le monde pendant six ans.

“Qu’il arrive à une personne aussi jeune et que l’agresseur présumé soit un jeune, dans la rue principale à 17 heures, est tout simplement choquant, tout le monde est juste choqué et a du mal à accepter cela, cela ruinera tant de vies.”

Une page GoFundMe pour récolter des fonds à la mémoire de Holly a été mise en place.

Il ne la nomme que Holly Olivia.

La page se lit comme suit: “Comme beaucoup d’entre vous le savent, malheureusement, Holly a perdu la vie hier à cause d’un crime au couteau.

“Nous essayons de collecter autant de fonds que possible pour aider à soulager le stress de la famille en ce moment triste.

“Holly était une belle fille de 15 ans qui adorait danser et qui nous manquera beaucoup.”

Dimanche matin, l’objectif de 3 000 £ avait été atteint.

Des hommages émotionnels à la jeune fille ont été laissés sur les lieux.

Des fleurs et des messages ont été déposés sur le sol près du site de l’attaque présumée.

Une personne en deuil a écrit: “Tout notre amour à la plus belle fille du monde. Tu nous manqueras pour toujours Holly.”

Une autre carte déchirante disait: “Beaucoup d’amour Holly. La meilleure grande sœur du monde.”

Pendant ce temps, un troisième être cher dévasté a déclaré: “À notre bébé Holly. Nos cœurs font tellement mal en ce moment. Nous t’aimons tellement.”

D’autres hommages en comprenaient un qui disait que la jeune fille avait été “prise trop tôt”.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police via la page “Dites-nous quelque chose” de leur site Web ou en appelant le 101 en citant le journal NP-20230127-0795.

