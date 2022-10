Un garçon de 15 ans s’effondre et meurt au restaurant de Liverpool: rapport

Un garçon de 15 ans s’est effondré et est décédé alors qu’il sortait avec sa famille et ses amis dans un restaurant du centre-ville de Liverpool, selon un rapport.

La police et les ambulanciers paramédicaux se sont précipités sur les lieux du restaurant Browns Liverpool dans le complexe commercial Liverpool ONE samedi après-midi.

“Un certain nombre de membres du public et du personnel du restaurant avaient fourni une assistance médicale avant l’arrivée des services d’urgence”, a déclaré un porte-parole de la police de Merseyside à The Liverpool Echo.

Le garçon a été transporté à l’hôpital mais est décédé peu de temps après.

La police a confirmé à la publication que la mort du garçon n’était pas suspecte et que sa famille était soutenue par des “officiers spécialisés”. Des centaines de personnes auraient partagé des hommages au garçon sur les réseaux sociaux, ainsi que des condoléances à sa famille.

“J’ai été témoin de cela hier avec mon mari et mes enfants et je ne pouvais pas m’empêcher de penser à ce garçon et à sa pauvre famille qui était avec lui. Tellement déchirant de penser à toute sa famille en ce moment triste”, a commenté Lisa Dunne sur Facebook.