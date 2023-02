Un garçon de 15 ans qui a poignardé à mort un expert en informatique de 53 ans à l’extérieur d’Asda après que des jeunes sauvages ont dit “d’arrêter de déconner” ont été emprisonnés

Un adolescent qui a poignardé à mort un employé de Jaguar Land Rover à l’extérieur d’un Asda a été emprisonné.

Ian Kirwan, 53 ans, a été poignardé au cœur à Redditch, Worcestershire, après avoir affronté un gang de jeunes pour avoir déconné dans les toilettes.

Ian Kirwan a été poignardé à mort après avoir affronté un gang de jeunes Crédit : BPM

On peut voir les jeunes quitter Asda après la dispute dans les toilettes Crédit: Police de Mercie Ouest

Un garçon de 15 ans – alors âgé de 14 ans – qui a accepté de porter le coup fatal est aujourd’hui incarcéré pour meurtre.

Le juge Fraser a été condamné à perpétuité avec une peine minimale de 14 ans de détention.

Trois autres jeunes – deux âgés de 14 ans et un de 16 ans – avaient déjà été innocentés de meurtre et d’homicide involontaire coupable, mais reconnus coupables de troubles violents.

Un cinquième garçon, âgé de 16 ans, a été acquitté de meurtre, d’homicide involontaire et de troubles violents.

Dans une déclaration d’impact de la victime, l’épouse de Ian, Lynsey, a raconté comment elle “se force à continuer chaque jour”.

Elle a déclaré: “Moi-même, mes amis et ma famille ne peuvent pas faire face à Asda et B&Q. Même lorsqu’une publicité passe à la télévision, cela me fait frissonner.

“La décision prise par ceux du 8 mars ne m’a pas seulement enlevé mon mari, elle a aussi pris ma vie, mes projets d’avenir et a eu un impact sur tous mes choix de vie.

“Normalement, quand une personne meurt, elle est entourée de ses amis et de sa famille.

“En raison des circonstances tragiques de la mort de Ian, il est mort seul entouré d’étrangers qui ont eu la gentillesse de l’aider. Personne ne devrait avoir à mourir comme ça.

“J’aimerais avoir un câlin de plus avec Ian. Quand il est parti le soir du 8 mars, nous avons dit” au revoir et je t’aime “. Mais je ne l’ai pas serré dans mes bras et je ne peux pas expliquer à quel point j’aurais aimé l’avoir.

“J’ai peur de l’avenir. Je ne peux pas y penser. Ian était mon rocher, mon âme sœur, mon mari. Je ne me remettrai jamais de sa mort. Ian ne méritait pas de mourir. Il avait encore tant à vivre pour.”

Le tribunal de la Couronne de Worcester a entendu comment l’horreur s’est déroulée devant le supermarché le 8 mars.

La femme d’Ian, qui travaillait pour l’ingénieur logiciel depuis 20 ans, a déclaré qu’il était allé chez B&Q puis chez Asda pour acheter du vin et des collations pour cette nuit-là.

Tragiquement, ses derniers mots disaient à sa famille qu’il les aimait.

Une fois au magasin, Ian avait demandé à un groupe de gars pourquoi ils “s’amusaient dans les toilettes”.

Il a ensuite été poignardé au cœur après qu’une bagarre a éclaté.

Bien que le jeune de 14 ans ait porté le coup fatal, ses copains sauvages “agissaient ensemble” en “aidant ou encourageant” le jeune.

L’un d’eux avait crié “jambe, train” alors qu’ils couraient devant des acheteurs horrifiés pour s’échapper.

Le procureur Benjamin Aina KC a déclaré: “Ils voulaient tous que M. Kirwan subisse au moins un préjudice très grave avec le couteau utilisé.

“Par conséquent, l’accusation déclare en droit que les cinq garçons étaient conjointement responsables de la mort de M. Kirwan.”

Alors que Ian gisait mourant sur le sol, sa femme a raconté comment elle avait le “sentiment” que quelque chose n’allait pas.

Elle a tenté d’appeler son mari toutes les 15 minutes jusqu’à ce que la police arrive et lui dise que Ian avait été tué.

Le lendemain, la mère du jeune de 14 ans l’a emmené au poste de police après avoir reconnu avoir tué Ian.

Elle l’avait retiré de l’école après avoir soupçonné qu’il était impliqué dans le meurtre brutal.

Une fois au poste de police, l’adolescent a affirmé qu’il avait donné un coup de poing à l’ingénieur logiciel mais avait oublié qu’il tenait le couteau.

La police fouillant son domicile a trouvé une veste Nike avec le sang de Ian dessus.

Les cinq jeunes, qui ne peuvent être nommés en raison de leur âge, ont nié le meurtre, l’homicide involontaire et les troubles violents.

Un jeune de 15 ans a plaidé coupable de possession d’un article à lame en public tandis que le jeune de 14 ans a nié la même infraction.

La femme de Ian a rendu un hommage déchirant à son mari “merveilleux” qui était “plein d’amour, de gentillesse et de générosité” après le verdict.

Elle a déclaré: “Les décisions prises par les jeunes le 8 mars 2022 ne m’ont pas seulement enlevé mon mari, mais elles ont également pris ma vie, mes projets d’avenir et ont un impact sur tous mes choix que je fais dans la vie.

“Normalement, quand une personne meurt, elle est entourée de ses proches et de sa famille, mais à cause des circonstances tragiques de la mort de Ian, il est mort seul entouré d’étrangers qui ont eu la gentillesse de l’aider. Personne ne devrait jamais avoir à mourir comme ça.

“J’aimerais avoir un câlin de plus avec lui. Quand il est parti le soir du [that day] nous nous sommes dit au revoir et “je t’aime” mais je ne l’ai pas serré dans mes bras et je ne peux pas expliquer à quel point j’aurais aimé l’avoir.

“J’ai peur de l’avenir. Je ne peux pas y penser car ma vie est seule.

“Ian était mon rocher, mon âme sœur, mon mari. Je ne me remettrai jamais de sa mort. Ian ne méritait pas de mourir, il avait encore tellement de raisons de vivre.”

Les jeunes quittent les toilettes après avoir été confrontés à Ian Crédit: Police de Mercie Ouest