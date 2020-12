Une enquête pour meurtre a été ouverte suite à la mort d’un adolescent poignardé dans l’est de Londres, a annoncé la police.

Les agents ont été appelés vendredi juste avant 19 heures à la suite d’informations faisant état d’un coup de couteau à Woodman Street, Newham, East London.

La police et des membres du London Ambulance Service (LAS) se sont rendus sur place et ont trouvé un garçon, soupçonné d’être âgé de 15 ans, blessé.

Malgré les efforts des services d’urgence, il a été déclaré mort sur les lieux.

Peu de temps avant l’attaque, un garçon de 17 ans a subi des blessures mortelles après avoir également été poignardé puis recouvert d’acide, à Hounslow, dans l’ouest de Londres.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux sur les conséquences de l’incident a montré qu’un adolescent blessé ne portant qu’un caleçon était aidé à décoller avant d’être conduit dans une ambulance par des ambulanciers.

L’homme de 15 ans a été retrouvé avec des blessures mortelles dans la rue Woodman.

La police a déclaré que ses plus proches parents avaient été informés et qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.

Ils ont demandé à quiconque ayant des informations de contacter la police au 101 ou de tweeter @MetCC et de citer 6330 CAD / 11Déc.

Une ordonnance en vertu de l’article 60 – permettant à la police d’arrêter et de fouiller quiconque sans avoir besoin de motifs raisonnables – est en place dans la région, a ajouté la police.

Lors de l’attaque précédente, la police a été appelée à Whitton Road à Hounslow vers 18h15.

Peu de temps avant l’attaque, un garçon de 17 ans a subi des blessures mortelles après avoir également été poignardé puis recouvert d’acide, à Hounslow, dans l’ouest de Londres. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux a montré un adolescent blessé portant juste un caleçon en train d’être aidé à décoller avant d’être conduit dans une ambulance par des ambulanciers paramédicaux

La police et les ambulanciers paramédicaux du London Ambulance Service se sont rendus sur place et ont trouvé le jeune homme de 17 ans avec des coups de couteau et des blessures causées par une «substance corrosive».

Il a été emmené dans un hôpital de l’ouest de Londres. On pense que ses blessures mettent sa vie en danger.

Dans les images de lui en cours de traitement, le jeune homme semblait serrer un morceau de tissu blanc contre son visage.

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’arrestations mais une enquête est en cours.

Plusieurs routes à proximité resteront fermées pendant que les agents mèneront des enquêtes, a indiqué la police.

Toute personne ayant des informations sur cet incident est instamment priée d’appeler le 101, en indiquant 6005 CAD / 11 NOV.

Alternativement, ils peuvent appeler Crimestoppers, de manière anonyme, au 0800 555 111.