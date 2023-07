Un garçon de 15 ans nie avoir poignardé un professeur de mathématiques dans le couloir de l’école de Tewkesbury

Un adolescent a nié aujourd’hui avoir poignardé un professeur de mathématiques dans le couloir d’une école.

Jamie Sansom a subi une seule blessure au couteau lors de la horreur à la Tewkesbury Academy dans le Gloucestershire lundi.

Jamie Sansom a été poignardé à la Tewkesbury Academy 1 crédit

Un garçon de 15 ans a maintenant été accusé de tentative de blessure intentionnelle et de possession d’un article à lame dans les locaux de l’école.

L’adolescent, qui ne peut légalement être nommé, a comparu aujourd’hui devant le tribunal pour adolescents du Gloucestershire.

Il a nié l’accusation de tentative de blessure, mais a admis être en possession d’un article à lame.

Ses parents étaient assis au fond du tribunal pour l’audience.

Le garçon a été placé en détention provisoire dans un logement sécurisé pour comparaître ensuite devant le même tribunal pour adolescents le 21 juillet.

L’horreur s’est déroulée lundi matin alors que l’école était plongée dans l’isolement.

Des élèves terrifiés ont raconté comment les enseignants les avaient barricadés à l’intérieur des salles de classe alors qu’une alarme retentissait.

Un enseignant héros a traîné une armoire à travers la porte et a dit à tous les enfants de se cacher au fond de la classe.

Deux autres établissements à proximité ont également été priés de fermer leurs portes par « précaution ».

Le professeur de mathématiques Jamie a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais il a depuis obtenu son congé et « se remet bien ».

Il a déclaré plus tard dans un communiqué: « Sur les conseils de la police, je ne peux pas commenter en détail ce qui s’est passé, mais je souhaite aborder certaines informations erronées qui ont circulé dans la couverture de l’incident d’hier.

« Ce n’est tout simplement pas vrai de dire que j’intervenais dans une bagarre entre étudiants.

« À mon avis, à aucun moment les étudiants de Tewkesbury n’ont été directement menacés.

« Je suis heureux de dire que je me remets bien. J’ai été bien soigné à Gloucester Royal et par la police, et j’en suis reconnaissant.

« Mes remerciements à tous ceux qui m’ont aidé à me mettre sur la voie de ce qui devrait être un rétablissement complet. »

Jamie se remet maintenant après avoir été poignardé Crédit : Facebook