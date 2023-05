Un garçon de 15 ans accusé d’une série de vols qualifiés à Surrey

Un garçon de 15 ans de Delta est accusé d’avoir commis une série de vols à Guildford impliquant des bombes anti-ours et des téléphones portables et des écouteurs volés.

Caporal de la GRC de Surrey Vanessa Munn a déclaré que le 24 avril, entre 22 h et 23 h 30, la GRC a répondu à trois rapports de vols et à un quatrième « incident suspect où une personne a signalé qu’elle se sentait sur le point d’être volée ».

Le 17 mai 2023, le garçon a été inculpé de deux chefs de vol qualifié et un mandat d’arrêt a été délivré. Il a été arrêté le lendemain et reste en garde à vue. Son identité est protégée par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Il devrait comparaître devant le tribunal provincial de Surrey plus tard cette semaine.

En attendant, Munn propose quelques conseils de sécurité, notamment marcher en toute confiance, garder la tête haute, savoir où vous allez, limiter les distractions, garder les téléphones et autres objets de valeur hors de vue, retirer vos écouteurs, rester visible, rester dans des zones bien éclairées. et les trottoirs et ne pas porter de vêtements sombres la nuit.

« N’emportez que l’essentiel. Emportez uniquement les pièces d’identité, l’argent ou les cartes dont vous avez besoin. Ayez les clés prêtes si vous vous dirigez vers votre voiture ou votre maison », a déclaré Munn. « Faites confiance à votre instinct. Si vous pensez que quelqu’un vous suit, composez le 9-1-1, puis trouvez le lieu sûr le plus proche. Si quelqu’un essaie de vous voler, renoncez à votre propriété. Ne vous engagez pas dans l’altercation car cela augmente vos chances de vous blesser physiquement.

