Un garçon de 14 ans, poursuivi et poignardé à mort par un « gang » avait été « victime de violence raciale » quelques instants avant d’être poignardé, selon les flics

Un adolescent poignardé à mort par un gang avait été victime de violence raciale quelques instants avant l’attaque, a-t-on affirmé.

Dea-John Reid, 14 ans, aurait été la cible de voyous alors qu’il était avec des amis peu de temps avant sa mort.

La police a confirmé ce soir qu’elle enquêtait sur les allégations d’abus racistes commis contre un garçon de 14 ans avant qu’il ne soit poignardé à mort Crédit: .

Et avant de perdre la vie dans une bagarre lundi, il aurait dit aux flics qu’il avait reçu des menaces de mort sur Snapchat. On prétend que les agents n’ont pas organisé de réunion pour le protéger après qu’il a déposé une plainte.

Ce soir, la police a confirmé qu’elle enquêtait sur les allégations selon lesquelles Dea-John aurait été la cible d’abus racistes la nuit de sa mort.

Une enquête a été lancée par un chien de garde de la police.

L’inspecteur-détective en chef Stu Mobberley de la police de West Mids a déclaré: «De nouvelles informations arrivent tout le temps dans l’enquête et sont évaluées.

«Au fur et à mesure que l’enquête progressait, nous pensons maintenant qu’il y a eu un incident impliquant Dea-John et ses amis peu de temps avant le meurtre.

« Cela a rapidement dégénéré, entraînant la mort tragique de Dea-John.

« Au cours de cet incident précurseur, le langage raciste était dirigé contre Dea-John et ses amis ; cela fait maintenant l’objet d’une enquête. »

Le Bureau indépendant pour la conduite de la police a lancé une enquête après la mort tragique de Dea-John Crédit: .

Il a déclaré que les policiers du meurtre enquêtaient sur des incidents antérieurs impliquant la jeune victime.

Les détectives ont arrêté quatre hommes âgés de 33, 35, 36 et 38 ans et deux garçons âgés de 13 et 14 ans, soupçonnés de meurtre.

Cela est survenu après que sept suspects ont été vus en train de s’enfuir après qu’une bagarre a éclaté entre deux grands groupes près d’un McDonald’s à Birmingham.

La police et les ambulanciers ont été appelés après le coup de couteau de 19h30 dans le quartier de Kingstanding.

Malgré leurs efforts, Dea-John n’a pas pu être sauvé.

Des témoins ont déclaré qu’il avait été vu en train de fuir un groupe de personnes avant de s’effondrer sur la route.

‘COMBIEN DE MÈRES DOIVENT-ELLES PLEURER EN PLUS ?’

Un pathologiste a confirmé qu’il était mort d’un coup de couteau à la poitrine.

La famille de Dea-John a rendu un hommage déchirant à un « jeune garçon incroyablement talentueux ».

Ils ont déclaré: «Nous aimerions remercier les services d’urgence pour leur diligence et leur soutien, et le public pour son effusion d’amour et de soutien tout au long de cette période tragique et difficile.

« Cette perte nous affecte non seulement, mais tout le monde que Dea-John connaissait.

« Nous avons perdu un fils, ses frères et sœurs ont perdu un frère et d’autres ont perdu un ami.

« Le décès de ce jeune garçon incroyablement talentueux sera ressenti par nous tous.

« Combien de mères devront encore pleurer leurs fils pour que cela s’arrête ? »

L’activiste communautaire Desmond Jaddoo a réconforté la mère du garçon après l’incident.

Il a déclaré hier: « J’étais ici hier soir avec la mère du garçon et des amis qui s’étaient réunis et ils étaient naturellement inconsolables.

« Elle a perdu son garçon de 14 ans qui avait toute la vie devant lui et ne rentrera jamais à la maison. »