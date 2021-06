Un garçon de 14 ans poignardé à mort alors que deux adolescents arrêtés avec des flics claquant une «violence épouvantable»

UN GARÇON a été poignardé à mort et deux adolescents ont été arrêtés – l’un soupçonné de meurtre et l’autre soupçonné de troubles violents.

Le garçon de 16 ans a été poignardé à mort dans les rues de Luton mardi après-midi, les flics dénonçant la « violence effroyable ».

Le garçon, 16 ans, a été poignardé sur Stoneygate Road, Challney Crédit : Google Maps

Des agents ont été appelés pour des informations faisant état d’un coup de couteau sur Stoneygate Road, Challney, vers 16 heures.

La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital, souffrant de plusieurs coups de couteau, mais a été déclarée morte deux heures plus tard.

La police du Bedfordshire a déclaré que la victime n’avait pas encore été officiellement identifiée, mais que sa famille avait été informée de sa mort.

La police a déclaré qu’un adolescent avait été arrêté pour suspicion de meurtre.

Le suspect a également été hospitalisé pour des blessures mineures.

Un deuxième adolescent, qui a également subi des blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger, a été arrêté pour suspicion de troubles violents, a déclaré la police du Bedfordshire.

Le surintendant principal John Murphy a déclaré : « Une violence épouvantable a coûté la vie à un adolescent aujourd’hui.

« Nous avons des officiers spécialisés dédiés qui reconstituent les circonstances de cette attaque choquante et nos pensées vont à la famille de la victime, ainsi qu’aux amis et à la communauté au sens large qui seront préoccupés et attristés par cette nouvelle. »

Il a déclaré que les enquêteurs pensaient que l’attaque était un incident isolé.

« Nous poursuivrons quiconque pense que l’utilisation d’armes est acceptable et nous réprimerons durement quiconque commet ce genre de crime », a déclaré M. Murphy.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais nous encourageons toujours nos communautés à signaler tout ce qu’elles ont pu voir. »

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police du Bedfordshire au 101 en citant l’opération Alstromeria.

Vous pouvez également contacter Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.