Un garçon de 14 ans meurt dans la Tamise quelques heures à peine après que des adolescents de 16 et 13 ans se sont noyés en nageant, portant le nombre de morts de la canicule à 11

On craint qu’un garçon de 14 ANS ne se soit noyé après avoir eu des difficultés dans la Tamise après la mort de deux autres nageurs adolescents dans la chaleur étouffante.

Les Britanniques ont été avertis de “se calmer” dans la chaleur torride et d’éviter de se rafraîchir dans les rivières ou les étangs alors que le nombre de morts de la canicule a atteint 11.

Les services d’urgence ont lancé une recherche désespérée après qu’un adolescent nageur a été emporté dans la rivière Tyne près d’Ovingham, Northumberland, dimanche Crédit : NNP

La famille de Robert Hattersley a depuis rendu hommage à l’adolescent tragique Crédit : NNP

Dans l’une des dernières tragédies de natation, un garçon de 14 ans est porté disparu et se serait noyé après avoir eu des difficultés dans la Tamise à Richmond, dans l’ouest de Londres, selon la police.

Cela survient après que les services d’urgence ont été brouillés pour signaler un garçon de 16 ans en difficulté à Bray Lake, Maidenhead, vers 11 h 45 aujourd’hui.

Une recherche désespérée a été lancée mais le corps de l’adolescent a malheureusement été retrouvé cet après-midi.

Le surintendant Michael Greenwood, commandant de l’APL pour Windsor & Maidenhead, a déclaré: «Il s’agit d’une tragédie absolue dans laquelle un jeune garçon est décédé après avoir eu des difficultés dans l’eau du lac Bray.

“Les proches parents du garçon ont été informés et se voient offrir un soutien en cette période extrêmement difficile et traumatisante.”

Cela s’est produit quelques heures seulement après qu’un garçon de 13 ans a eu des ennuis dans la rivière Tyne près d’Ovingham, Northumb., Dimanche.

Robert Hattersley, de Crawcrook, Tyne and Wear, est décédé près d’Ovingham, Northumberland, après avoir eu des difficultés dans l’eau vers 16 h 15 dimanche.

Rendant hommage, sa famille a déclaré qu’il était “si gentil et aimant” et “a fait sourire tant de gens”.

Dans une déclaration publiée par la police, ils ont déclaré: “Il est impossible de mettre des mots sur le chagrin que nous ressentons – Robert était si gentil et aimant.

“Nous sommes absolument dévastés par ce qui s’est passé.”

La police de Northumbria a décrit sa mort comme “absolument tragique”.

Les décès sont les derniers d’une série de tragédies liées à l’eau pendant la canicule torride.

Une demi-heure seulement après le lancement des recherches pour retrouver Robert, des flics écossais ont été appelés pour un homme dont le kayak a chaviré sur la rivière Spey à Moray.

La police a déclaré que l’alarme avait été déclenchée sur la rivière Spey, près de Fochabers, vers 16h45 dimanche.

Un homme de 51 ans a été tiré de l’eau par les services d’urgence mais il a malheureusement été déclaré mort sur les lieux.

La même nuit, un homme dans la cinquantaine est décédé après avoir eu des difficultés dans l’eau à Cromane Bay à Kilorglin, en Irlande.

Cela s’est produit après que des ambulanciers paramédicaux se sont battus pour sauver un homme près de la jetée de Brighton samedi soir – quelques heures seulement après la mort d’un homme à Ardsley Reservoir, West Yorks., Le même après-midi.

Un témoin sur les lieux a déclaré qu’un homme avait été tiré de l’eau avant que cette zone de la plage ne soit nettoyée – avec un homme de 37 ans décédé tragiquement après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital.

Le témoin a déclaré à The Argus : « J’ai de jeunes enfants, donc je ne me suis pas vraiment approché, mais la police est venue et a nettoyé la plage.

“Nous l’avons vu être traîné hors de l’eau et la RCR lui être administrée.”

Cela s’est produit quelques heures seulement après la noyade d’un homme de 50 ans alors qu’il nageait dans le réservoir d’Ardsley, à West Yorks., Déclenchant une recherche de 24 heures.

Le temps devrait devenir plus chaud cette semaine, j’exhorte les gens à ne pas entrer ou nager dans les réservoirs ou les eaux libres. Inspecteur-détective Phil Hughes

La police a déclaré avoir appris qu’un homme avait eu des difficultés dans l’eau à 17h30 samedi, ajoutant que sa mort n’était pas considérée comme suspecte.

Et les flics exhortent maintenant les nageurs à rester hors de l’eau après la noyade de quatre autres Britanniques ces derniers jours.

L’inspecteur-détective Phil Hughes du CID de Leeds a déclaré: «Cet incident sert de rappel opportun sur les dangers de la baignade en eau libre.

“Le temps devrait devenir plus chaud cette semaine, j’exhorte les gens à ne pas entrer ou nager dans les réservoirs ou les eaux libres.”

Yorkshire Water, propriétaire d’Ardsley Reservoir, affirme que la baignade est interdite dans la région, insistant sur le fait que les réservoirs sont “des endroits vraiment dangereux”, “même si vous êtes un grand nageur”.

Et la police du Grand Manchester a émis un nouvel avertissement après la noyade d’un garçon de 16 ans à Salford Quays samedi.

Kalen Waugh nageait avec des copains avant que la tragédie ne frappe, avec des hommages affluent depuis pour le “charmant” garçon.

Det Insp Joanne Johnston, a déclaré: “Nous rappelons au public d’éviter d’être tenté de se rafraîchir dans les réservoirs, les rivières, les canaux ou les étangs.

“Nous voulons tous profiter du temps chaud. Assurez-vous de le faire en toute sécurité. Pensez à votre famille – faites attention à vos amis.”

Deux autres écoliers se sont noyés dans des accidents de natation séparés la semaine dernière.

Jamie Lewin, 16 ans, est décédé après avoir eu des difficultés en nageant dans une carrière à Appley Bridge, Lancashire, le 9 juillet.

Deux jours plus tard, Alfie McCraw, également âgé de 16 ans, de Wakefield, est décédé après avoir fait un plongeon en eau libre.

Ailleurs, Emma Louise Powell, 24 ans, s’est noyée alors qu’elle faisait du paddle avec deux copains dans un lieu de beauté du nord du Pays de Galles jeudi soir.

Une importante opération de sauvetage a été lancée par les services d’urgence et les trois ont été retirés de l’eau sur la plage de Conwy Morfa.

Malheureusement, Emma, ​​de Llandudno, n’a pas pu être sauvée.

TRAGÉDIES DE CHALEUR Au total, dix décès dus à la vague de chaleur ont été enregistrés jusqu’à présent, alors que les températures augmentent à travers le Royaume-Uni. 18 juillet – Maidenhead, Berkshire Un garçon de 16 ans est décédé après avoir eu des difficultés à Bray Lake. 17 juillet – Rivière Spey à Moray, Ecosse

La police a déclaré que l’alarme avait été déclenchée sur la rivière Spey, près de Fochabers, à 16h45 dimanche.

Un homme de 51 ans a été récupéré de l’eau par les services d’urgence mais il a été déclaré mort sur les lieux. 17 juillet – Rivière Ovingham, Northumb.

Les services d’urgence ont été brouillés aux rapports d’un garçon de 13 ans qui avait eu des ennuis dans une rivière près d’Ovingham, Northumbs.

Une recherche désespérée a été lancée peu avant 16h15 et un corps a ensuite été retrouvé dans l’eau.

La famille du garçon a été informée. 17 juillet – Baie de Cromane à Kilorglin, Irlande Un homme dans la cinquantaine est décédé dimanche après avoir eu des difficultés dans l’eau à Co Kerry. Il a été tiré de l’eau mais a malheureusement été déclaré mort peu de temps après. 16 juillet – Plage de Brighton

Un homme de 37 ans aurait été tiré de l’eau près de la jetée de Brighton vers 19 h 10 samedi.

Un témoin a déclaré que des ambulanciers paramédicaux avaient pratiqué la RCR sur les lieux, mais qu’en dépit d’avoir été transporté d’urgence à l’hôpital, l’homme n’a pas pu être sauvé. 16 juillet – Réservoir Ardsley, West Yorks.,

Un homme de 50 ans s’est tragiquement noyé alors qu’il nageait dans le réservoir Ardsley, West Yorks., Samedi.

La police a déclaré avoir appris qu’un homme avait eu des difficultés dans l’eau à 17h30, ajoutant que sa mort n’était pas considérée comme suspecte. 16 juillet – Salford Quays, Grand Manchester

Kalen Waugh, 16 ans, s’est noyé à Salford Quays samedi.

Les sauveteurs ont été appelés vers 18 h 15 après que des passants ont repéré un nageur en difficulté. 14 juillet – Plage de Conwy Morfa

Emma Louise Powell, 24 ans, s’est noyée alors qu’elle faisait du paddle avec deux copains dans le site de beauté du nord du Pays de Galles. 11 juillet – Aire and Calder Navigation, West Yorks

Alfie McCraw, 16 ans, de Wakefield, est malheureusement décédé après s’être noyé dans un cours d’eau à Wakefield. 9 juillet – Appley Bridge, Lancs

Jamie Lewin, 16 ans, est décédé après avoir eu des difficultés en nageant dans une carrière à Appley Bridge, Lancashire, le 9 juillet.

Emma Louise Powell, 24 ans, est décédée des suites d’un accident de paddle au large de la plage de Conwy Morfa, au nord du Pays de Galles, jeudi Crédit : PA

Jamie Lewin est décédé après avoir eu des difficultés à East Quarry à Appley Bridge le 9 juillet Crédit : MEN Media

Alfie McCraw de Wakefield est décédé après avoir eu des difficultés dans un canal à Aire et Calder Crédit : PA

Un autre homme aurait été tiré de l’eau près de la jetée de Brighton samedi Crédit : PA

Les tragédies sont survenues quelques heures seulement après la mort d’un homme à Ardsley Reservoir, West Yorks. 1 crédit

Des garçons ont été aperçus en train de se jeter à l’eau à Salford Quays malgré la mort d’un garçon samedi Crédit : MEN Media