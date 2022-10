Un garçon de 14 ans établit un record du monde Guinness pour une torsion de la colonne vertébrale

Une gymnaste de 14 ans, également connue comme la “fille la plus flexible du monde”, est devenue détentrice du record du monde Guinness. Liberty Barros a établi le record du plus grand nombre de flexions arrière de la poitrine au sol en 30 secondes. Liberty, qui vit à Peterborough, au Royaume-Uni, a réussi à plier son corps en arrière, amenant sa tête entre ses jambes et sa poitrine au sol 11 fois et demie en une demi-minute le 5 octobre. L’adolescente a pu effectuer 11 répétitions et demie impressionnantes du mouvement en seulement 30 secondes pour assurer le record du monde.

“Je suis tellement fier de pouvoir dire que je suis détenteur d’un record du monde Guinness. C’est une réalisation incroyable. Réaliser ma flexibilité m’a amené plus loin que je n’aurais jamais pu l’imaginer. Cela a changé ma vie », a-t-elle déclaré au Peterborough Telegraph.

Le rapport affirmait qu’elle avait appris sa flexibilité en 2017. Comment ? Eh bien, comme la plupart des jeunes, il essayait d’imiter les mouvements de danse d’une icône de la pop – Rihanna et son numéro à succès Umbrella pour être précis.

Liberty est déjà très populaire pour ses vidéos YouTube, elle est également candidate à Spain’s Got Talent. Alors, quel est le plan pour l’avenir ? La jeune gymnaste semble être assez claire là-dessus. « Je veux être dans des films d’action, c’est mon rêve. J’aimerais avoir ma propre école de danse où je pourrais apprendre aux gens à danser et à bouger », a-t-elle ajouté.

Raam Barros, le père de Liberty, a fait l’éloge du gymnase local, le club de gymnastique de Peterborough, où sa fille s’entraîne. « Autour de Peterborough et de Cambridge, c’est l’un des meilleurs endroits du Royaume-Uni pour la gymnastique. Il est difficile de trouver un club qui accepte les garçons, mais Spirals le fait », a-t-il déclaré.

Le père de Liberty a également mentionné que sa fille avait “tellement de choses à faire”. Le joueur de 14 ans se prépare pour le prochain tour de Spain’s Got Talent, et apparemment, il a été “difficile de gérer de grands événements à peu près au même moment”.

Selon le Cambridgeshire Live, Raam Barros a déclaré que sa fille est très concentrée sur le fait d’être meilleure, “pas seulement en flexibilité, mais dans ses études”.

