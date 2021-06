Un garçon de 14 ans et un adolescent de 16 ans accusés du meurtre de Dea-John Reid, 14 ans, devant le McDonald’s de Birmingham

UNE PAIRE d’adolescents ont comparu devant le tribunal pour le meurtre d’un garçon de 14 ans devant un McDonald’s.

Dea-John Reid a été mortellement poignardé à College Road dans le quartier de Kingstanding à Birmingham vers 19h30 le lundi 31 mai.

Dea-John Reid a été tué lundi 31 mai devant un McDonald’s Crédit : PA

Un homme et une femme pleurent lors d’une veillée aux chandelles pour Dea-John Reid, 14 ans Crédit : Ryan Underwood

Un officier médico-légal sur les lieux de College Road, Kingstanding Crédit : PA

Un garçon de 14 ans de Wolverhampton et un autre de 16 ans de Great Barr ont comparu lundi en garde à vue devant le tribunal de première instance de Birmingham, après avoir été inculpés par la police ce week-end.

Au cours d’une audience de 12 minutes, les deux garçons ont comparu séparément devant le juge de district Shamim Qureshi.

Le jeune plus âgé, qui ne peut être nommé en raison de son âge, portait un haut à capuche gris, un pantalon cargo noir et un masque facial noir.

Flanqué d’officiers de quai, il s’est levé et n’a parlé que pour confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse, clignant des yeux à plusieurs reprises pendant que l’accusation de meurtre lui était lue, avant de regarder le sol.

La mère de Dea-John Reid, écolier assassiné, est vue lors d’une veillée aux chandelles avec des centaines de personnes présentes Crédit : Ryan Underwood

Le jeune garçon, qui ne peut pas non plus être nommé, portait un masque facial blanc et un survêtement gris et a regardé autour de la salle d’audience alors qu’il était conduit en haut des marches des cellules par deux agents de sécurité.

Le jeune de 16 ans fait également face à une accusation distincte de possession d’une arme offensive, le jour où Dea-John a été tué.

Le juge Qureshi a déclaré aux deux adolescents que l’accusation était si grave que leur affaire serait immédiatement renvoyée devant la Crown Court de la ville, où d’autres accusés en lien avec le meurtre devraient comparaître mardi.

Le juge leur a dit : « Je dois vous placer dans un centre de détention pour mineurs.

« Vous comparaissez devant le tribunal pour adolescents aujourd’hui, à Birmingham, et cette affaire doit comparaître devant le tribunal de la Couronne, et vous y serez présenté demain matin, à Birmingham. »

Cela porte à cinq le nombre de personnes inculpées en lien avec la mort de Dea-John.

Un autre garçon de 14 ans et deux hommes, âgés de 35 et 38 ans, ont déjà comparu devant le tribunal et ont été placés en détention provisoire.

Les détectives ont déclaré que l’enquête avait été « rapide », mais ils ne recherchent actuellement personne d’autre en lien avec le meurtre.