Un garçon de 14 ans est accusé du meurtre de Tomasz Oleszak après qu’un adolescent a été poignardé à mort près d’un parc naturel

Un adolescent a comparu devant le tribunal aujourd’hui, accusé du meurtre d’un garçon de 14 ans qui a été poignardé à mort près d’une réserve naturelle.

Tomasz Oleszak a été transporté d’urgence à l’hôpital après l’horreur qui s’est déroulée à Gateshead, Tyne and Wear, lundi dernier.

Tomasz Oleszak a été poignardé à mort Crédit : PA

Malheureusement, il n’a pas pu être sauvé et a été déclaré mort aux premières heures d’hier matin.

Un garçon de 14 ans a comparu aujourd’hui devant le tribunal de la Couronne de Newcastle, accusé de meurtre.

Il est également accusé de tentative de blessure intentionnelle et de possession d’un article tranchant dans un lieu public.

Le garçon, qui ne peut légalement être nommé, n’a pas plaidé coupable, mais une date de procès provisoire a été fixée au 21 mars.

Il a été placé en détention pour mineurs avant sa prochaine comparution devant le même tribunal le 3 novembre.

Une jeune fille de 13 ans arrêtée parce qu’elle était soupçonnée d’avoir aidé un délinquant a été libérée sous caution.

Les hommages ont afflué pour Tomasz, qui a joué pour le club de football pour jeunes Gateshead Cleveland Hall CA.

L’équipe a publié un communiqué disant : “En tant que club aujourd’hui, nous sommes très dévastés d’apprendre qu’un de nos jeunes footballeurs a perdu la vie.

“Nos pensées et nos prières vont à sa famille, ses amis et tous ceux qui connaissaient Tomasz.”

Le club a également partagé un lien vers une page GoFundMe, qui a jusqu’à présent collecté plus de 24 000 £ pour aider la famille de l’adolescent.

Brendan Robson, directeur de l’école catholique Cardinal Hume, a déclaré: “En tant qu’élève très aimé et précieux, Tomasz était un jeune homme dévoué et engagé qui était la vie et l’âme de son groupe d’amis.

“Tomasz était charismatique et engageant, faisant toujours preuve d’un grand sens de l’humour.

“C’était un ami fidèle vers qui les autres pouvaient se tourner. En tant que footballeur talentueux et merveilleux joueur d’équipe, il a été décrit par ses amis comme” quelqu’un que vous voudriez toujours avoir dans votre équipe “.

“Le personnel se souviendra de sa chaleur, de son énergie et de sa personnalité positive.

“Il nous manquera beaucoup, et nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis.”

L’adolescent a été décrit comme “passionné” par le football