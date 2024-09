Un garçon de 14 ans est accusé d’avoir tué 4 personnes dans son lycée de Géorgie. Voici ce que nous savons

Un garçon de 14 ans est accusé de quatre chefs de meurtre, accusé d’avoir utilisé un fusil d’assaut semi-automatique pour tuer deux élèves et deux enseignants cette semaine dans son lycée en Géorgie.

Colt Gray avait son première audience vendredi après avoir été inculpé en tant qu’adulte dans la dernière fusillade de masse dans une école aux États-Unis

Immédiatement après cette audience, son père, Colin Gray, âgé de 54 ans, a comparu dans la même salle d’audience, accusé de multiples délits pour avoir permis à son fils de posséder une arme.

Le tournage mercredi matin au lycée Apalachee de Winder, à l’extérieur d’Atlanta, a laissé le père et le fils derrière les barreaux, les familles planifiant des funérailles et les gens se demandant ce qui s’est passé et pourquoi.

Voici ce que nous savons et ne savons pas à ce stade.

CE QUE NOUS SAVONS : Colt Gray était en cours d’algèbre lorsqu’il a quitté la salle de classe, selon ses camarades de classe. L’un d’eux pensait qu’il séchait à nouveau les cours. Mais Gray est revenu et a frappé pour que quelqu’un ouvre la porte verrouillée. Les élèves qui sont allés à la porte ont vu quelque chose à travers la fenêtre et ont reculé. Sa camarade de classe Lyela Sayarath a déclaré avoir vu Gray se retourner puis avoir entendu des coups de feu – « 10 ou 15 d’un coup, l’un après l’autre ». Un agent des ressources scolaires a trouvé le tireur, qui s’est rendu à 10 h 26. Les autorités affirment que le suspect a tué quatre personnes. Neuf autres ont été blessées, dont sept par balle. Le Georgia Bureau of Investigation affirme que le suspect a agi seul.

CE QUE NOUS NE SAVONS PAS : Les autorités n’ont pas identifié le mobile des fusillades. Elles n’ont pas non plus précisé où les victimes ont été abattues dans l’école. Des témoins oculaires indiquent toutefois que certaines ont été abattues dans un couloir et au moins une dans une salle de classe. On ne sait pas non plus comment le suspect est arrivé à l’école ce jour-là, s’il a pris le bus ou s’il s’est fait transporter, comment l’arme est entrée dans l’école et où elle se trouvait avant la fusillade. Les autorités affirment que l’école ne dispose pas de détecteurs de métaux.

CE QUE NOUS SAVONS : Les autorités ont identifié le quatre personnes tuées Les élèves Christian Angulo et Mason Schermerhorn, tous deux âgés de 14 ans, et les professeurs de mathématiques Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans, devraient se rétablir complètement. La sœur d’Angulo, Lisette, l’a décrit lors d’une collecte de fonds GoFundMe pour ses funérailles comme « un très bon enfant, très gentil et très attentionné ». Un voisin de Schermerhorn a déclaré qu’il était un garçon curieux qu’il a vu grandir dès l’âge de 4 ans environ. Irimie était un immigrant récent de Roumanie qui a également aidé à enseigner un groupe de danse pour enfants. Aspinwall était également le coordinateur défensif de l’équipe de football du lycée, un entraîneur de football à l’ancienne qui aimait sa femme, ses filles, ses élèves et le football, selon l’entraîneur principal.

CE QUE NOUS NE SAVONS PAS : Tout comme nous ne connaissons pas le mobile des fusillades, nous ne savons pas si le tireur visait les victimes ou si c’était simplement un hasard.

CE QUE L’ON SAIT : Colt Gray fait face à quatre chefs d’accusation de meurtre, mais les autorités ont déclaré vendredi que d’autres accusations allaient être portées. Ce n’est pas la première interaction de l’adolescent avec les autorités, qui l’ont interrogé sur un message publié sur les réseaux sociaux l’année dernière au sujet d’une éventuelle menace de tirer sur un collège. Gray, alors âgé de 13 ans, a déclaré « qu’il ne dirait jamais une telle chose, même en plaisantant », selon un rapport déposé par les enquêteurs. Aucune mesure n’a été prise en raison d’informations incohérentes sur le compte des réseaux sociaux. Colin Gray a déclaré à l’enquêteur à l’époque que Colt avait accès à des armes non chargées dans la maison mais savait « comment les utiliser et ne pas les utiliser ». Il a également déclaré que son fils avait eu des difficultés depuis que lui et sa femme s’étaient séparés et que Colt avait été harcelé à l’école. Les deux fusils de chasse ensemble, et l’aîné Gray a montré à l’enquêteur une photo de téléphone portable du garçon prise lors d’un récent voyage avec du sang sur les joues après avoir tiré son premier cerf. C’était « le plus beau jour de sa vie », a déclaré le père.

CE QUE L’ON NE SAIT PAS : On ne sait pas grand-chose sur les Gray entre la visite de l’enquêteur en mai 2023 et la fusillade. Ils vivaient dans un comté voisin au moment de l’entretien, mais ont déménagé à Winder à un moment donné. Les rapports d’enquête ont indiqué que lorsque Colin Gray s’est séparé de sa femme, deux jeunes enfants ont déménagé avec elle, mais Colt a vécu avec son père. Il a récemment été transféré à l’Apalachee High School et a manqué beaucoup de cours, ont déclaré ses camarades de classe.

CE QUE NOUS SAVONS : Colin Gray, qui travaille dans le bâtiment, est devenu le premier parent d’un suspect de fusillade dans une école à être inculpé en Géorgie, a déclaré vendredi le procureur de district Brad Smith. Mais dans le Michigan, deux parents ont déjà été condamnés Dans une affaire similaire, Gray a été accusé de quatre chefs d’homicide involontaire, de deux chefs de meurtre au deuxième degré et de huit chefs de cruauté envers les enfants pour avoir sciemment permis à son fils de posséder une arme qui, selon les autorités, a été utilisée lors de la fusillade.

CE QUE NOUS NE SAVONS PAS : Même si les autorités affirment que Colin Gray a permis à son fils d’avoir le fusil d’assaut, on ne sait pas exactement comment ni quand le garçon est entré en possession de ce dernier. Le Georgia Bureau of Investigation refuse de divulguer des informations supplémentaires en raison de l’enquête en cours. « Le tireur est en vie et fait face à des accusations et nous travaillons à la préparation d’un dossier solide qui doit passer par la procédure judiciaire », a déclaré l’agence sur son site Internet.