Un garçon de 14 ans décède après avoir eu des difficultés à nager dans un lac pendant une vague de chaleur de 26 ° C

Un adolescent est décédé après avoir eu des difficultés dans un lac de Cheshunt la nuit dernière.

La police du Hertfordshire a confirmé que le corps d’un garçon de 14 ans avait été retrouvé au lac North Met, à Cheshunt, dans le Hertfordshire.

Un garçon de 14 ans est décédé hier soir au bord d’un lac à Cheshunt Crédit : Google Maps

La police, les pompiers et les ambulanciers ont été appelés sur les lieux peu avant 17 heures.

Ils répondaient aux informations selon lesquelles l’adolescent n’avait pas refait surface alors qu’il était dans l’eau.

Hier soir, peu avant 23 heures, un corps a été repêché.

Le garçon n’a pas encore été officiellement identifié, mais ses proches ont été informés.

Il a fallu six heures aux chercheurs d’urgence pour parcourir le lac North Met et trouver le garçon.

La tragédie survient deux jours seulement après que la jeune Kyra Hill, nommée localement par d’autres parents, a été retrouvée noyée dans un lac du parc aquatique à Datchet, près de Windsor, Berks.

Le parc aquatique Liquid Leisure est resté fermé aujourd’hui suite au décès de la petite Kyra et une enquête policière est toujours en cours.

Les propriétaires du parc aquatique étaient déjà impliqués dans une bagarre avec le conseil local de Datchet, au sujet d’allégations selon lesquelles des éléments d’un parcours du combattant installé sur le lac n’étaient pas conformes à la réglementation. Une enquête d’urbanisme était en cours.

La coroner de Berkshire, Heidi Connor, devait ouvrir une enquête sur l’incident de la noyade de Datchet et ajourner l’audience pour permettre aux enquêtes policières de se poursuivre. Il était entendu que la famille de Kyra était réconfortée chez elle à Croydon.

Lors de la dernière noyade à Cheshunt, la police du Hertfordshire a publié aujourd’hui une déclaration concernant l’incident.

Le porte-parole a déclaré: “Suite aux informations faisant état d’un garçon de 14 ans en difficulté à North Met Lake, au large de Cadmore Lane, Cheshunt, hier soir, les services d’urgence ont malheureusement retrouvé un corps.

“La police a été contactée juste avant 17 heures pour signaler que l’adolescent n’avait pas refait surface après avoir été dans l’eau.

“Des officiers, le service d’incendie et de secours et le service d’ambulance de l’Est de l’Angleterre se sont immédiatement rendus sur le lac. Les services d’urgence ont effectué des recherches dans la zone, y compris l’utilisation de l’hélicoptère de la police et de plongeurs spécialisés de la police.

“Juste avant 23 heures la nuit dernière, un corps a été retrouvé. L’identification officielle n’a pas encore eu lieu, mais les proches du garçon ont été informés.”

Une autopsie doit être effectuée sur le corps du garçon pour déterminer la cause exacte de sa mort et une enquête sur les circonstances de sa mort sera ouverte et ajournée plus tard par le coroner du Hertfordshire.