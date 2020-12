Un garçon de 14 ans a été accusé du meurtre d’un enfant de 12 ans retrouvé mort dans le Lincolnshire.

Le corps de Roberts Buncis a été retrouvé samedi à Fishtoft, près de Boston, a annoncé la police du Lincolnshire.

La force a déclaré dans un communiqué: «Suite à l’identification officielle, nous sommes maintenant en mesure de nommer le garçon qui a perdu la vie dans cet incident tragique, Roberts Buncis, 12 ans.

« Un garçon de 14 ans a été accusé de son meurtre. »

L’adolescent, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, a comparu lundi pour une audience de cinq minutes devant la Lincoln Magistrates ‘Court, avant d’être renvoyé à comparaître à Lincoln Crown Court plus tard dans la journée.

Pendant ce temps, un homme de 19 ans arrêté samedi reste en garde à vue.

S’exprimant ce week-end, le surintendant détective Martyn Parker a déclaré: «Il s’agit d’un incident dévastateur dans lequel un jeune garçon a perdu la vie.

«L’impact se fera sans aucun doute beaucoup sentir dans la communauté et au-delà.

«Ce type d’incident n’est pas ce à quoi on s’attendrait dans nos communautés. Nous travaillons avec les personnes touchées pour les tenir informées et leur offrir notre soutien.

« Je tiens à rassurer le public que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour enquêter méticuleusement sur les circonstances de la mort de ce jeune garçon et nous exhortons quiconque a des informations qui pourraient soutenir cette enquête à prendre contact. »

La police a été appelée à Alcorn Green à Fishtoft samedi à 10 h 22, où le corps de Roberts a été retrouvé dans une zone commune à l’arrière de la rue.

Une page JustGiving mise en place pour collecter des fonds pour les funérailles de Roberts a atteint son objectif de 10000 £ dans les heures suivant sa mise en place.

Une page du site de financement participatif indique: «Comme beaucoup d’entre nous le savent maintenant, la vie de Roberts Buncis a été tragiquement enlevée à sa famille et à ses amis le samedi 12 décembre, il avait 12 ans.

« Roberts vient d’une famille monoparentale, juste Roberts et son père Edgars et par conséquent, nous aimerions aider avec les coûts des funérailles et aussi pour faciliter ce temps pour sa famille, l’argent est toujours bon pour tout le monde à cette période de l’année, donc tout ce qui peut être donné serait extrêmement apprécié, même si ce n’est que quelques livres.

« Merci et que Dieu vous bénisse tous. »

Vous pouvez faire un don ici.