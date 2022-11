Un garçon de 14 ans accusé de meurtre aux côtés de deux autres adolescents âgés de 16 et 17 ans après qu’un homme de 21 ans a été poignardé à mort

Un garçon âgé de 14 ans fait partie des trois adolescents accusés du meurtre d’un homme de 21 ans retrouvé poignardé à mort à Londres.

Gabriel Petrov Stoyanov a été tué lors d’une attaque nocturne à Lewisham, dans le sud-est de Londres, le 4 novembre.

Gabriel Petrov Stoyanov a été poignardé à mort Crédit : PA

Un garçon de 14 ans a maintenant été accusé de meurtre aux côtés de deux autres garçons âgés de 16 et 17 ans.

Le jeune de 16 ans, qui ne peut légalement être nommé, comparaîtra demain devant le tribunal pour adolescents de Bromley.

Les jeunes de 14 et 17 ans ont été placés en détention provisoire avant une comparution à Old Bailey mardi.

Les équipes d’urgence ont été dépêchées dans la région de Downham à Lewisham le 4 novembre à la suite d’un “incident” juste avant minuit.

Gabriel a été transporté d’urgence à l’hôpital avec des coups de couteau mais n’a malheureusement pas pu être sauvé et est décédé le lendemain.

Des hommages déchirants ont afflué pour le “vrai gentleman au cœur d’or” après la tragédie.

Sa mère Mariana a déclaré: “Gabriel était un jeune homme avec une personnalité pétillante et une bonté infinie dans son cœur.

“Il nous a été enlevé bien trop tôt de la manière la plus brutale et la plus cruelle. Gabriel était aimé de beaucoup, il avait un merveilleux sens de l’humour, il était facile à vivre, compatissant, toujours prêt à aider les autres.

“Nous sommes dévastés par sa perte inutile, juste au moment où sa vie d’adulte brillant, passionné et motivé commençait.

“On se souviendra toujours de lui et nous le garderons dans nos cœurs pour toujours. Je suis tellement reconnaissant que Dieu me l’ait envoyé.

“Il m’a appris à être mère, nous avons grandi ensemble dans la vie. Nous avons traversé de nombreux défis ensemble, à travers le bon et le mauvais, il a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui.

“Gabriel, je t’aime et je t’aimerai jusqu’à mon dernier souffle.”

Alors qu’un ami écrivait sur Facebook : « J’ai quitté la fête trop tôt mon ami. J’espère que tu es dans un meilleur endroit.

« Les mots ne suffisent pas, mais nous te porterons toujours dans nos cœurs.

«Nous nous reverrons, je suis sûr que je demande à quiconque est prêt à aider sa famille à traverser cette épreuve. Nous t’aimons, Gabriel !