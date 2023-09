Un garçon de 13 ans retrouvé abattu dans les bois était une victime de la violence des gangs suédois, selon le procureur

COPENHAGUE, Danemark (AP) — Un garçon de 13 ans retrouvé mort dans les bois près de son domicile dans la banlieue de Stockholm au début du mois est la dernière victime d’une guerre de gangs meurtrière en Suède, a déclaré jeudi un procureur.

Milo, qui n’était identifié que par son prénom, avait reçu une balle dans la tête dans un exemple effrayant de « violence de gang grossière et totalement imprudente », a déclaré la procureure Lisa dos Santos. Il aurait été abattu à Haninge, au sud de Stockholm. Elle a refusé de donner plus de détails en raison de l’enquête en cours.

Les médias suédois, qui ont publié des photos de Milo avec la permission de sa famille, ont indiqué que le corps avait été déplacé dans les bois après la mort du garçon, qui n’était pas connu de la police. Il a été porté disparu le 8 septembre et son corps a été retrouvé par un passant trois jours plus tard.

Les gangs criminels sont devenus un problème croissant en Suède, avec un nombre croissant de fusillades au volant, d’attentats à la bombe et d’attaques à la grenade. La plupart des violences se produisent dans les trois plus grandes villes de Suède : Stockholm, Göteborg et Malmö.

Au 15 septembre, la police avait dénombré 261 fusillades en Suède cette année, dont 34 mortelles et 71 blessées.

Rien qu’en septembre, le pays scandinave a connu quatre fusillades, dont trois mortelles, à Uppsala, à l’ouest de Stockholm, et dans la capitale suédoise. L’une des victimes était Milo, 13 ans.

En juin, un homme armé d’une arme automatique a ouvert le feu tôt le matin devant l’entrée d’une station de métro à Farsta, une banlieue au sud de la capitale suédoise, et a frappé quatre personnes.

Un garçon de 15 ans est décédé peu après des suites de ses blessures, tandis que la deuxième victime, un homme de 43 ans, est décédée plus tard. Deux hommes d’une vingtaine d’années ont ensuite été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de meurtre et de tentative de meurtre. Le ministre suédois de la Justice, Gunnar Strömmer, a ensuite déclaré que plus de 20 coups de feu avaient été tirés, qualifiant cette fusillade de « terrorisme intérieur ».

Les violences seraient alimentées par une querelle entre un homme à la double nationalité turco-suédoise vivant en Turquie et son ancien lieutenant dont la mère, une femme d’une soixantaine d’années, a été abattue le 7 septembre et est décédée plus tard des suites de ses blessures.

Le gouvernement suédois de centre-droit a renforcé les lois pour lutter contre la criminalité liée aux gangs, tandis que le chef de la police suédoise a déclaré plus tôt ce mois-ci que les gangs en guerre avaient provoqué une vague de violence « sans précédent » dans le pays scandinave.

« Plusieurs garçons âgés de 13 à 15 ans ont été tués, la mère d’un criminel a été exécutée chez elle et un jeune homme d’Uppsala a été abattu alors qu’il se rendait au travail », a déclaré le chef de la police Anders Thornberg lors d’une conférence de presse le 13 septembre. Il estime qu’environ 13 000 personnes sont liées à la pègre suédoise.

La police suédoise a déclaré que « du point de vue des criminels, le recrutement de jeunes présente plusieurs avantages. Un enfant n’est pas contrôlé par la police de la même manière qu’un adulte. Un enfant ne peut pas non plus être reconnu coupable d’un crime. Un jeune peut aussi être plus facile à influencer et à exploiter.

Jan M. Olsen, Associated Press