Un garçon de 13 ans plonge à 100 pieds dans le Grand Canyon alors qu’il s’écarte pour que les touristes puissent prendre des photos

Un adolescent est tombé de près de 100 pieds dans le Grand Canyon après avoir déménagé pour que les touristes puissent prendre des photos.

Wyatt Kauffman a glissé d’une falaise près du sentier Bright Angel Point lors d’un voyage avec sa mère visitant des parcs nationaux.

Il est tombé par le sentier Bright Angel Point Crédit : Getty

Wyatt a survécu à la chute d’horreur, subissant des blessures sur tout le corps Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Le garçon a eu neuf vertèbres cassées, un poumon effondré, une rupture de la rate, une commotion cérébrale et une main cassée au horreur automne.

Après qu’il ait fallu deux heures aux sauveteurs pour l’atteindre dans le canyon traître, il a été transporté par avion à l’hôpital de Las Vegas.

Il a déclaré aux informations locales de Phoenix KPNX: « J’étais sur le rebord et je m’éloignais pour que d’autres personnes puissent prendre une photo.

« Je me suis accroupi et je me tenais à un rocher. Je n’avais qu’une main dessus. »

Wyatt a déclaré qu’il n’avait pas une bonne prise sur le rocher et qu’il est rapidement tombé en arrière.

Il a déclaré: « » Je me souviens juste de m’être un peu réveillé et d’avoir été à l’arrière d’une ambulance et d’un hélicoptère, d’être monté dans un avion et d’être arrivé ici [the hospital]. »

Le père du garçon se trouvait dans leur Dakota du Nord natal lorsqu’il a reçu un appel téléphonique.

Brian Kauffman a déclaré: « Nous sommes extrêmement reconnaissants du travail de chacun. Deux heures, c’est une éternité dans une situation comme celle-là.

« Nous avons juste de la chance de ramener notre enfant à la maison dans une voiture sur le siège avant plutôt que dans une boîte. »

Le père a posté des photos de son fils sur Facebook sous-titrées : « Il est sorti ! Il souffre toujours pas mal, mais il est sorti ! »

L’une des infirmières aurait fabriqué à l’adolescent une chemise indiquant « J’ai survécu » comme souvenir.

Wyatt a depuis été libéré et est sur le chemin du retour vers son domicile du Dakota du Nord.

L’équipe de recherche et de sauvetage du parc national du Grand Canyon répond chaque année à des centaines d’appels pour diverses blessures.

En juin de cette année, un homme a plongé jusqu’à la mort à 4 000 pieds du célèbre Skywalk du Grand Canyon.

Bien que les équipes de recherche et de sauvetage aient tenté d’atteindre l’homme, il est décédé des suites de ses blessures après l’horrible plongeon.

Une demande d’accès à l’information a révélé que le parc compte le plus grand nombre de personnes disparues du pays.

Au moins six personnes sont mortes et plus de 50 ont disparu dans le parc au cours des cinq dernières années.

La cause la plus fréquente de décès au Grand Canyon est le coup de chaleur, la foudre, la noyade, les suicides et les chutes accidentelles.

En 2019, un touriste est mort au Grand Canyon après s’être trop approché du bord en prenant des photos.

Les sauveteurs ont mis le garçon en sécurité après deux heures Crédit : Parc national du Grand Canyon/Lauren Cisneros