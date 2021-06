Un garçon de 13 ans parmi les six arrêtés pour le meurtre d’un adolescent de 14 ans, poursuivi et poignardé à mort «par un gang» à Birmingham

Un adolescent de 13 ans fait partie des six personnes arrêtées pour le meurtre d’un garçon poursuivi et poignardé à mort près d’un McDonald’s.

Des témoins ont déclaré que le « gang » de gars avait attaqué le jeune de 14 ans « comme une meute d’animaux sauvages » la nuit dernière.

La police a ouvert une enquête et mis en place un cordon Crédit : SnapperSK

La police court vers un groupe de jeunes alors qu’ils se rassemblent devant une rangée de magasins lundi soir à Kingstanding, Birmingham Crédit : SnapperSK

Les flics ont lancé une enquête pour meurtre à la recherche de sept suspects après le meurtre « impitoyable » de Birmingham.

La police a confirmé ce soir avoir procédé à six arrestations en lien avec l’incident.

Un homme de 33 ans a été arrêté à une adresse à Kingstanding à 15h35, suivi d’un garçon de 13 ans qui a été détenu dans le quartier de Walsall.

Un autre homme de 38 ans et un garçon de 14 ans ont été arrêtés dans un véhicule dans le Cheshire tandis que deux hommes, âgés de 36 et 35 ans, se sont rendus à des postes de police séparés dans les West Midlands.

Tous les six ont été arrêtés pour suspicion de meurtre et sont toujours en garde à vue.

Il est entendu que les coups de couteau ont eu lieu après une bagarre entre un grand groupe de personnes à 19h30 lundi.

Les agents n’ont pas pu sauver l’adolescent et il a été déclaré mort sur les lieux.

L’adolescent a été attaqué sur College Road à la jonction avec Wardour Grove vers 19h30. Crédit : SnapperSK

Des photos montraient des policiers courant vers un groupe de jeunes alors qu’ils se rassemblaient devant une rangée de magasins lundi soir.

Des témoins ont décrit avoir vu une « bande de gars » attaquer un adolescent « comme une meute d’animaux sauvages ».

Une maman, qui n’a pas souhaité être nommée, a déclaré : « C’était un carnage quand j’ai regardé par la fenêtre, il y avait des enfants partout. Ce n’était qu’un enfant.

« Ils étaient comme une meute d’animaux sauvages comme ils grouillaient autour de lui. »

‘ANIMAUX FERAUX’

On pense que la victime jouait au football avec des amis lorsqu’il a été sauté par des yobs alors qu’il rentrait chez lui.

L’activiste communautaire Desmond Jaddoo a déclaré: « J’étais ici hier soir avec la mère du garçon et des amis qui s’étaient réunis et ils étaient naturellement inconsolables.

« Elle a perdu son garçon de 14 ans qui avait toute la vie devant lui et ne rentrera jamais à la maison. »

Il a déclaré que la mère était « totalement bouleversée, le cœur brisé – elle avait l’impression que c’était la fin de son monde ».

« Aucun mot ne pouvait la consoler », a-t-il dit. « C’était très, très pénible.

« Tout ce que nous savons, c’est que quelqu’un a commencé à le poursuivre, l’a attrapé et il a été poignardé à plusieurs reprises. Nous ne savons pas pourquoi, c’est le mystère. «

La police a déclaré que la victime avait été poursuivie par un certain nombre de jeunes avant d’être poignardée par l’un des membres du groupe.

Il s’est effondré sur la route et a été déclaré mort peu de temps après.

L’inspecteur-détective en chef Stu Mobberley, qui dirige l’enquête, a déclaré: « Nous avons déjà fait des progrès rapides dans l’enquête et suivons un certain nombre de pistes d’enquête très solides.

« Nous savons que les tensions et les émotions sont élevées, et nous sommes conscients qu’il y a des spéculations dans la communauté selon lesquelles il s’agissait d’une attaque à motivation raciale.

« Pour le moment, rien n’indique qu’il s’agisse d’une attaque à motivation raciale.

« Ce que nous savons, c’est qu’il s’agissait d’une violence épouvantable qui a coûté la vie à un jeune garçon.

« LA VIOLENCE ÉPORANTE »

« Nous avons encore des témoins à qui parler, et j’exhorte toute personne disposant d’informations à nous contacter le plus rapidement possible afin que nous puissions arrêter les personnes impliquées dans cette effroyable attaque. »

La force a déclaré qu’une autopsie aurait lieu cet après-midi.

La police des West Midlands a déclaré avoir « inondé » la zone d’officiers et appelé des témoins à se manifester.

L’inspecteur-détective Ranj Sangha, de l’unité des homicides de la police, a déclaré : « C’est une tragédie choquante et insensée.

« Une autre jeune vie a été prise beaucoup trop tôt.

«Nous avons des officiers avec la famille du garçon qui font face aux nouvelles les plus cruelles ce soir. Mon coeur est avec eux.

« Nous ne négligerons aucun effort dans notre chasse aux individus insensibles responsables de cela, ou à quiconque les héberge, sachant ce qu’ils ont fait. »

Toute personne pouvant contribuer à notre enquête doit nous contacter de toute urgence via le chat en direct sur notre site Web ou en appelant le 101 en citant le journal 3313 du 31/5. Appelez Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.