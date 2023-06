Un garçon de 13 ans nie avoir tué une grand-mère de 60 ans après qu’une femme a été tuée lorsqu’elle a été heurtée par une voiture

Un GARÇON a nié avoir tué une grand-mère après avoir été tuée lorsqu’une voiture l’a heurtée.

Le suspect de 13 ans, qui ne peut pas être nommé, a comparu jeudi devant le Sheffield Crown Court, accusé du meurtre de Marcia Grant, 60 ans.

Un garçon a nié le meurtre de Marcia Grant Crédit : PA

Marcia est décédée devant son domicile dans le quartier de Greenhill à Sheffield le 5 avril Crédit : Ben Lack

Marcia est décédée devant sa maison dans la région de Greenhill à Sheffield le 5 avril lorsqu’elle a été fauchée par sa propre voiture.

La jeune fille, qui avait 12 ans au moment de l’incident, a maintenant plaidé non coupable de son meurtre.

Mais il a plaidé coupable à une deuxième accusation de possession d’un article à lame, qui était un couteau de cuisine, a déclaré le tribunal.

Le garçon s’est assis sur le banc des accusés pour l’audience, entouré de cinq personnes, qui appartenaient à l’organisation où il est détenu et à la Youth Offending Team.

Vêtu d’une chemise blanche, d’une cravate noire et d’un pantalon noir, il n’a parlé que pour confirmer son nom et reconnaître qu’il comprenait la procédure.

Mme la juge Lambert l’a placé en centre de détention pour mineurs jusqu’à sa prochaine audience le 26 juillet.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux de Hemper Lane où le travailleur social a été déclaré mort sur les lieux.

Des hommages avaient déjà été rendus à Marcia, sa famille se souvenant d’elle comme d’un « pilier de sa communauté ».

Dans une déclaration sincère, ils ont déclaré: «Marcia était une épouse, une mère, une grand-mère, une sœur et une amie chaleureuse, aimante et dévouée et un pilier de sa communauté.

« Sa perte a déjà envoyé des ondes de choc à tous ceux qui la connaissaient ou qui ont eu la chance d’être inclus dans son orbite.

« Nous demandons la confidentialité en ce moment alors que d’autres enquêtes sont en cours et que la famille essaie de se réconcilier avec cette énorme perte. »

La date du procès du garçon a été fixée au 2 octobre.