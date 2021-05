Un garçon de 13 ans écrasé à mort par un camion à ordures alors qu’il dormait dans une poubelle après s’être «  enfui de chez lui  »

Un garçon de 13 ans a été écrasé à mort après qu’un camion poubelle ait ramassé la poubelle dans laquelle il dormait avec deux autres personnes.

Spencer Benbolt et ses amis 11 et 12 dormaient également dans la poubelle industrielle de Port Lincoln, en Australie-Méridionale.

4 Spencer Benbolt est décédé des suites de blessures sur les lieux Crédit: 9 ACTUALITÉS

4 Le chauffeur ignorait les garçons dans les poubelles Crédit: 9 ACTUALITÉS

L’un a réussi à s’échapper tandis que l’autre a survécu avec des blessures mineures.

Lorsque la poubelle a été soulevée, un garçon a réussi à sauter et a évité d’être blessé, mais les deux autres, y compris Spencer, ont été basculés lors de son levage dans le camion.

Le chauffeur ignorait que quiconque se trouvait dans la poubelle jusqu’à ce qu’elle ait déjà été basculée à l’arrière du camion.

L’enfant qui s’est échappé, 12 ans, a commencé à frapper à la porte du camion pour alerter le conducteur.

Spencer, connu sous le nom de Budda, a subi de graves blessures et est décédé sur les lieux malgré les efforts des ambulanciers paramédicaux qui tentaient de le sauver.

Des amis et des membres de la famille dévastés ont déclaré que les trois garçons étaient inséparables et fuyaient souvent ensemble.

Holly Puckridge, une amie du garçon, a dit 7 ACTUALITÉS que Spencer «était un enfant brillant et il faisait tout drôle».

«Il a demandé à rester avec nous pendant quelques jours et nous l’avons laissé dormir», a-t-elle ajouté.

La mère d’un ami du trio, Jess Bettoncelli, a déclaré que son fils de 12 ans décollait souvent avec le groupe, dormant à l’extérieur des stations-service et des terrains de sport locaux avec les autres.

Trois amis « inséparables »

«Il est très bouleversé, je pense qu’il est confus», dit-elle.

«Je suppose qu’il se demande et soupçonne que ça aurait pu être lui la nuit dernière.

Bien que Spencer s’enfuie souvent de chez lui et passe des nuits difficiles, la police a souligné qu’il n’était pas sans-abri.

Un communiqué de la police d’Australie du Sud a déclaré que le chauffeur du camion avait été «extrêmement secoué» par l’incident et emmené à l’hôpital pour être évalué.

L’officier responsable de la zone de services locaux de la côte sud, Paul Bahr, s’est ensuite adressé aux médias, affirmant que les garçons survivants étaient «traumatisés» par ce qui s’était passé et qu’il faudrait du temps pour obtenir plus de détails de leur part.

«Le contexte quant à la façon dont ils se sont retrouvés dans ce bac industriel est quelque chose qui va vraiment prendre du temps à comprendre», a déclaré le surintendant Bahr.

«Ce sera une partie importante de l’enquête coronarienne que nous avons commencée.»

Il a dit que les garçons n’étaient pas classés comme sans-abri et avaient «des endroits où loger… avec des lits dans lesquels ils pouvaient dormir».

«Faire face à un jeune enfant qui souffre d’un traumatisme important et qui ne peut pas sauver sa vie après que beaucoup d’efforts ont été déployés pour tenter de le faire revivre va être très difficile pour eux.

«Nous n’avons connaissance d’aucun rapport faisant état d’enfants dormant dans des poubelles à Port Lincoln. C’est la première fois que nous en prenons conscience.

4 Les amis et la famille ont laissé des fleurs en hommage Crédit: 9 ACTUALITÉS

4 L’incident a laissé un impact « significatif » sur la communauté locale Crédit: 9 ACTUALITÉS

«C’est tragique à tous les niveaux», a ajouté Bahr.

«Et ce n’est que l’un des niveaux de tragédie à cela, c’est pourquoi ces trois enfants pensaient qu’ils avaient besoin de dormir dans la poubelle.

Les personnes en deuil ont rendu hommage à Spencer sur le site, avec un certain nombre de personnes vues pleurer et s’embrasser et sa tante a lu une déclaration à 9 News Adelaide au nom de la famille.

« Spencer a toujours eu une relation étroite avec ses parents, frères et grands-mères, qu’il aimait et adorait », indique le communiqué.

«Il aimait la chasse, la pêche, le camping, c’était un garçon effronté qui avait une grande imagination.

Veolia Waste Management a confirmé à NCA NewsWire l’un de ses véhicules de collecte des déchets était impliqué dans l’incident.

« Notre plus profonde sympathie va aux proches du défunt, et bien que nous ne puissions pas commenter davantage les circonstances à l’heure actuelle, nous travaillons en étroite collaboration avec les services d’urgence et une enquête complète sur l’incident est en cours », a déclaré la société. dans un rapport.

Le maire de Port Lincoln, Brad Flaherty, a déclaré que la mort de Spencer était «très, très triste» et aurait un «impact significatif» sur la communauté locale qui a été «choquée» par la nouvelle.

«Port Lincoln a une communauté très forte et soutiendra les familles impliquées», a-t-il déclaré à NCA NewsWire.

Dans un communiqué, M. Flaherty a déclaré que le conseil était «reconnaissant» que les deux autres garçons aient pu échapper à la situation horrible et que l’incident était une «nouvelle dévastatrice».

Le député d’Adélaïde Nat Cook l’a partagé sur Twitter, le qualifiant de «tragédie absolue», tandis que le sénateur Justin Hanson a écrit: «Comment cela a-t-il pu arriver?»