Un garçon de 13 ans arrêté pour avoir tiré sur un enseignant d’une école primaire bosniaque

Un garçon de 13 ans a été arrêté mercredi en Bosnie après avoir prétendument blessé par balle un enseignant à l’intérieur d’une école primaire, ont annoncé la police et des responsables locaux.

L’enseignant, un homme de 38 ans qui était également directeur adjoint de l’école élémentaire de Lukavac dans la ville du nord-est, a été grièvement blessé et subissait une intervention chirurgicale, a indiqué la police dans un communiqué. L’agresseur a été arrêté après la fusillade au cours de laquelle aucun étudiant n’a été blessé, ajoute le communiqué.

La police n’a publié aucune information sur le mobile du tireur, mais les responsables locaux ont confirmé que le garçon avait été expulsé de l’école plus tôt cette année pour comportement indiscipliné. Un politicien local de Lukavac, Dino Osmanovic, a affirmé que le garçon avait déjà menacé de se venger de la mesure disciplinaire.

Osmanovic a déclaré avoir informé la police du danger fin mai, mais on lui a dit qu’ils avaient pris « les mesures nécessaires, que tout était sous contrôle et qu’ils ne pouvaient pas partager plus d’informations sur l’affaire car il s’agissait d’un mineur ».

La fusillade fait suite à deux meurtres de masse dans la Serbie voisine où, début mai, un garçon de 13 ans a emmené l’arme de son père à l’école de Belgrade et a ouvert le feu sur ses camarades de classe. La fusillade a coûté la vie à neuf élèves et à un gardien d’école. Un jour plus tard, un jeune de 20 ans a utilisé une arme automatique pour cibler au hasard des personnes dans deux villages au sud de Belgrade, tuant huit personnes et en blessant 14.

Les deux fusillades de masse en Serbie se sont répercutées dans la région des Balkans qui regorge d’armes légères et d’armes depuis les guerres des années 1990, dans le cadre de l’éclatement de la Yougoslavie, en particulier en Bosnie – le pays d’environ 3,5 millions d’habitants. Selon une étude réalisée en 2010 par le Programme des Nations Unies pour le développement, il y a environ 750 000 armes en possession illégale en Bosnie.