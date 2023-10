Un garçon de 12 ans et un homme d’une cinquantaine d’années ont été transportés d’urgence à l’hôpital après avoir été frappés par la foudre lors d’un tournoi de football scolaire.

Un garçon de 12 ANS est dans un état critique après avoir été frappé par la foudre dans une école du Hertfordshire.

Le garçon et un homme d’une cinquantaine d’années ont été frappés par la foudre lors d’un tournoi de district à l’école Sele de Hertford lundi après-midi.

Le service d’ambulance de l’Est de l’Angleterre a déclaré : « L’enfant était alors à l’hôpital d’Addenbrooke dans un état critique et l’homme a été emmené à l’hôpital Princess Alexandra pour des soins supplémentaires.

Le directeur de l’école Sele, Chris Quach, a déclaré : « Le lundi 2 octobre, après l’école, un tournoi de football organisé par le district a eu lieu à l’école Sele.

« Malheureusement, pendant le tournoi, il y a eu un coup de foudre qui a touché plusieurs personnes, dont deux, un adulte et un élève d’une autre école secondaire locale, ont été transportées à l’hôpital pour y être soignées.

« L’ensemble du personnel de l’école Sele, la communauté scolaire au sens large et moi-même souhaitons remercier les services d’urgence, les parents et le personnel qui ont assisté au match et ont été si utiles, ainsi que nos secouristes qui ont fait un travail incroyable en attendant l’urgence. services pour répondre.

« Nos meilleurs vœux et nos pensées vont aux personnes qui ont été blessées. »