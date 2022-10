Un garçon de 12 ans, écrasé par un mur effondré ” est mort pendant 2 heures avant que maman ne découvre une scène d’horreur lorsqu’elle l’a appelé pour le dîner “

Un garçon qui a été écrasé à mort par un mur effondré a été tragiquement retrouvé deux heures plus tard lorsque sa mère l’a appelé pour le dîner.

Scott-Swaley Daniel Stevens, 12 ans, est décédé dans une maison d’Essex vendredi soir avec la mère du garçon, Charmaine Lee, faisant la découverte de l’horreur.

Le jeune Scott-Swaley est mort lorsqu’un mur de garage s’est effondré Crédit : Facebook

L’écolier a été écrasé avec son père – qui a été tiré des décombres Crédit : Facebook

Des images d’horreur montrent les décombres où un mur s’est effondré et a écrasé un garçon de 12 ans à mort Crédit : NC

Un ami en deuil a raconté la “terrible tragédie” Crédit : NC

La tragédie a frappé lorsque des briques sont tombées sur le garçon de 12 ans et son père Scott alors qu’ils travaillaient dans le jardin.

On pense que leur famille vivait dans la maison individuelle où l’incident s’est déroulé.

Le père et le fils ont été laissés piégés pendant deux heures avant que Charmain ne sorte pour les appeler pour le dîner, rapporte le Daily Mail.

On pense que le père blessé du garçon, dans la trentaine, a été tiré des décombres après l’accident juste avant 19 heures.

Maintenant, sa famille a fait part de sa douleur après avoir perdu son “garçon bien-aimé”.

Dans une déclaration émouvante, ils ont déclaré: “Après un accident tragique, notre fils Scott-Swaley est malheureusement décédé.

“En tant que famille, nous ne pouvons pas expliquer la douleur que nous ressentons et nous sommes brisés.

“Notre Swaley était un garçon bien-aimé qui avait des amis non seulement à Clacton, mais aussi à Dartford et Wickford et qui manquera à tant de monde.

“En tant que famille, nous aimerions demander l’intimité en cette période difficile pendant que nous acceptons notre perte.

“Nous apprécions et tenons à vous remercier pour tous les aimables hommages rendus à notre garçon.”

Un autre parent a posté sur Facebook : « Un autre jeune garçon parti trop tôt… je pense à vous et à toute la famille…. un monde si horrible dans lequel nous vivons.

La police a couru jusqu’à la propriété sur St John’s Road et a réussi à sortir vivant son père des décombres avec une blessure au bras.

Malheureusement, Swaley n’a pas pu être sauvé et a été déclaré mort sur les lieux.

Le décès du jeune est traité comme non suspect et un dossier sera préparé pour le coroner.

La maison à laquelle le garage était attenant a été déclarée sûre.

L’inspecteur-détective James Hardingham, qui dirige l’enquête, a déclaré: “Mes pensées vont à la famille et aux amis des personnes concernées en ce triste moment.

“Nous poursuivons nos enquêtes pour établir les faits ayant conduit à l’effondrement du mur.”

Trois équipes de pompiers de Clacton, Weeley et Colchester, ainsi qu’une unité urbaine de recherche et de sauvetage, ont assisté à l’incident.

Un porte-parole du service d’incendie et de sauvetage d’Essex a déclaré: “Les équipages ont été appelés après des informations faisant état de deux personnes coincées sous un mur de briques.

“Les pompiers ont travaillé pour libérer les deux personnes, un homme et un enfant de 12 ans, de sous les briques.

“Bien que les équipages aient pu libérer l’homme, l’enfant est malheureusement décédé sur les lieux.”

Le directeur de la station, Nick Singleton, a ajouté: “Il s’agit d’un incident tragique et nos pensées vont à tous ceux qui connaissaient l’enfant ainsi qu’à la communauté Clacton au sens large.

“Nos pompiers ont travaillé incroyablement dur pour sauver les deux blessés et ce n’est jamais le résultat que nous voulons voir.”

Des fermetures de routes ont été mises en place à la suite du drame tandis que les services d’urgence ont pris en charge l’incident.

Toute personne disposant d’informations, de vidéosurveillance ou de séquences de caméras de tableau de bord est invitée à contacter la police d’Essex, en citant l’incident 1121 du 21 octobre.