Un garçon de 11 mois meurt après avoir été brûlé par la vapeur d’un radiateur

La mère du garçon était en train de nourrir son autre enfant lorsque celui-ci, âgé de 11 mois, est entré dans la chambre et a été heurté par la vapeur, a indiqué la police.

La chaudière du bâtiment a été inspectée pour la dernière fois le 2 février 2023, selon Approved Oil, la société de Brooklyn qui a effectué l’inspection. «Aucun défaut» n’a été constaté à l’époque, selon un dossier déposé auprès du Département des bâtiments.

La chaleur de la vapeur est omniprésente à New York, mais les blessures qu’elle provoque surviennent généralement sur les lieux de travail industriels et sont relativement rares. Les décès sont encore plus rares.

En 2016, deux sœurs, âgées de 2 et 1 an, sont décédées après avoir été gravement brûlées par la vapeur d’un radiateur dans un appartement temporaire pour sans-abri dans le sud du Bronx. En 2017, les parents des filles ont poursuivi la ville, le propriétaire du bâtiment et la Bushwick Economic Development Corporation, l’agence de services sociaux qui gérait les logements temporaires dans le bâtiment.

Les parents ont convenu en juin dernier d’un règlement avec la ville pour 300 000 $ et avec l’agence des services sociaux pour 4,5 millions de dollars, selon les archives judiciaires.