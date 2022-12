Un garçon de 11 ans tombe mort d’un hôtel près de Benidorm “alors qu’il pratiquait le parkour” sous le regard de touristes horrifiés

Un garçon de 11 ans est décédé après avoir plongé jusqu’à la mort dans un hôtel de la Costa Blanca alors qu’il pratiquait le parkour.

On pense que plusieurs touristes ont été témoins de l’horreur lorsqu’il a atterri dans la zone de réception de l’hôtel après une chute de plus de 50 pieds.

Un enfant de 11 ans est décédé alors qu’il pratiquait le parkour à Benidorm, en Espagne

Il a été grièvement blessé de la scène mais est décédé hier soir à l’hôpital d’Alicante.

Il est tombé d’un hôtel à Alfaz del Pi vers 15 heures hier.

Un porte-parole de la Garde civile espagnole a déclaré: “Nous enquêtons mais tout indique que la tragédie est le résultat d’une négligence de la part du jeune décédé.

“Il ne logeait pas à l’hôtel d’Alfaz del Pi où c’est arrivé et est monté sur le toit de l’immeuble avec un autre ami pour pratiquer le parkour.

“Dans un accident, il semble être tombé d’environ 52 pieds, atterrissant dans le hall de réception au rez-de-chaussée.

“Il a été transporté à l’hôpital dans un état très grave, d’abord à l’hôpital Marina Baixa de Villajoyosa, puis à l’hôpital universitaire général d’Alicante, où il est décédé la nuit dernière vers 23h30.

“L’enfant mort est un garçon norvégien âgé de 11 ans qui vivait à Alfaz del Pi. C’est la seule information dont nous disposons pour le moment.”

Les agents ont refusé de nommer l’hôtel, mais des sources ont déclaré qu’il y avait un certain nombre de personnes soupçonnées d’être des touristes dans la zone de réception lorsque les premiers policiers sont arrivés.

L’un d’eux a déclaré: “Les intervenants d’urgence ont commencé à recevoir des appels presque immédiatement après la chute du garçon.”

Le parkour est un sport dans lequel les pratiquants tentent de se rendre d’un point A à un point B de la manière la plus rapide et la plus efficace possible.

En août, un adolescent est mort du toit d’un immeuble de 17 étages à Hong Kong alors qu’il pratiquait le parkour avec deux amis.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

The Sun est votre destination de choix pour les meilleures nouvelles sur les célébrités, les nouvelles sur le football, des histoires vraies, des photos à couper le souffle et des vidéos incontournables.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @Le soleil.