Un jeune garçon a perdu ses deux jambes après avoir tenté de «s’entraîner au surf» dans le but de faire de lui une star de YouTube.

Arkady Aksenov, 11 ans, s’est fait trancher les membres lorsqu’il est tombé d’un train de marchandises russe en mouvement et que les roues l’ont dépassé.

Le joueur de 11 ans a perdu ses deux jambes après avoir été contraint de rejoindre la cascade de dardevil

Des images montrent le jeune garçon après sa chute du train

Les garçons avec qui il était – âgés de 14 et 12 ans – se sont enfuis et «l’ont laissé pour mort», affirme sa mère Maria Petrova, qui a rendu public le cas d’horreur pour faire connaître les dangers aigus d’une escapade qui est devenue populaire malgré les aigus. les dangers.

La jambe gauche de son fils était complètement arrachée, jusqu’à sa fesse.

Sa jambe droite a également été perdue, mais la coupure était plus basse.

Arkady a survécu miraculeusement grâce au conducteur de train de passage Bulat Zhakeev, qui a désobéi aux règles pour arrêter son moteur, donner les premiers soins en évitant davantage de pertes de sang et appeler les services d’urgence.

Le message furieux et déchirant de la professeure de yoga sur les réseaux sociaux s’adresse aux deux garçons qui, selon elle, ont intimidé son fils pour participer à l’activité meurtrière à Saint-Pétersbourg, ainsi qu’à leurs parents.

«Les garçons, vous qui étudiez dans la même école qu’Arkady et qui l’avez poussé à essayer le surf et à faire une vidéo pour que YouTube ‘devienne célèbre’», a-t-elle écrit.

«Vous qui l’avez menacé de monter dans ce train. Vous étiez deux, âgés de 12 et 14 ans, vos noms et adresses sont bien sûr établis.

L’aîné est un surfeur de train «expérimenté» avec sa propre chaîne YouTube, prétend-on.

Maria Petrova s'est prononcée depuis l'accident de son fils

Elle a posté: «Ils l’ont laissé blessé, saignant. Ils n’ont pas paniqué, mais sont partis tranquillement, à travers les buissons.

«Ils n’ont pas essayé de courir vers les gens pour pouvoir être vus par le lieu de l’accident.

«Ils étaient certains qu’il n’y avait pas de caméras de vidéosurveillance sur le chemin de fer, ce qui est vrai, et qu’Arkady mourrait sans dire un mot.

«Petits idiots! Si vous deviez appeler de l’aide, vous auriez été des héros.

«Oui, les gens auraient dit que c’était dommage que vous ayez tout commencé, mais ils vous auraient dit bravo de ne pas avoir quitté votre ami dans cette heure horrible.

«Vous ne serez pas puni pour ce que vous avez fait. Selon la loi, vous ne serez pas puni parce que vous êtes des enfants et que vous n’êtes pas soumis à la loi.

«Vos parents ne seront pas punis non plus, car il n’y a aucune clause dans le Code criminel qui vous envoie en prison pour être un bâtard et pour avoir élevé un bâtard.

La femme furieuse a attaqué les parents des garçons en disant: « Vous ne m’avez même pas appelé. »

La mère d'un enfant a affirmé que les autres garçons l'avaient laissé blessé et saignant

La mère d’un enfant est en formation pour devenir avocate, a-t-elle déclaré.

Les deux jeunes garçons «ont quitté leur ami à cette heure horrible», selon sa maman

«Abandonnez, il est évident que vous êtes un avocat.»

Sur l’autre mère, elle a dit: «J’aimerais pouvoir vous dire d’arrêter de boire. Mais je doute que vous soyez jamais assez sobre pour lire mes conseils.

Elle leur a dit: «Vivez avec. Je souhaite que chaque nuit un garçon ensanglanté sans jambes vienne à vos cauchemars, étirant ses bras vers vous et vous suppliant de l’aider.

«Ses ongles sont cassés, ses doigts sont sales parce qu’il combattait la force du train, se tenant pour que le train ne le tire pas complètement.

Elle a regardé des images de 58 minutes du garçon – un fervent combattant des arts martiaux avant la tragédie – allongé sur la piste dans un froid de moins 5 ° C jusqu’à ce que le conducteur du train s’arrête «pour sauver la vie de mon fils».

Le conducteur a déclaré: «J’ai remarqué une grande tache sombre du coin de l’œil, et j’ai pensé que c’était du sol non recouvert de neige, quand soudain il s’est déplacé.

«C’était une personne qui, d’une manière ou d’une autre, s’est soulevée du sol et s’est éloignée de la piste.

Il a d’abord pensé que c’était un sans-abri qui avait cherché à traverser les voies.

Mais il a dit: «Quand je me suis rapproché, j’ai réalisé que c’était un garçon couché avec son visage dans la mare de son sang.

«Il a dit ‘Aide. J’ai froid’. Ce que je considérais comme une terre sombre, c’était son sang.

«Dire que j’ai été choqué, c’est ne rien dire. Cette histoire doit être entendue le plus largement possible.

«Les enfants ne se rendent tout simplement pas compte qu’un train, même lorsqu’il se déplace à faible vitesse, crée une force qui peut les tirer en dessous.»

La mère a rendu l’affaire publique après avoir regardé son fils sous respirateur pendant deux semaines.

«C’est un miracle qu’il ait survécu si longtemps», dit-elle.

«Je n’arrive toujours pas à croire qu’il soit resté sain d’esprit après ce qui lui est arrivé.

«Je ne connaissais même pas le surf en train avant que cela ne se produise.

«Plus j’en lis maintenant, plus je me sens mortifié.»

Les détectives travaillant sur son cas comparent cette activité illégale à des «soi-disant groupes de la mort» écœurants qui tentent de pousser les adolescents au suicide, a-t-elle déclaré.

«Je vais lutter contre ça», a-t-elle juré.

«Je ne sais pas pourquoi rien n’est fait pour arrêter cela.

La jeune mère du garçon a rendu l'affaire publique après avoir regardé son fils sous respirateur pendant deux semaines

Les médecins disent que le jeune garçon est dans un état critique alors qu'il reste à l'hôpital





«Les rails partout en Russie trempent littéralement dans le sang des enfants, et personne n’essaie de l’arrêter.»

Les médecins disent qu’il reste dans un état critique à l’hôpital.

Les enquêteurs de l’État sur les transports disent qu’ils enquêtent sur l’affaire et une affaire pénale a été ouverte pour violation des règles de sécurité routière.