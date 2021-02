Les policiers brésiliens ont secouru un garçon de 11 ans qui était enchaîné dans un tonneau en métal par sa famille.

Les agents sont entrés dans la propriété et ont trouvé le jeune nu et enchaîné par les mains et les pieds au tonneau dans une petite dépendance en brique, avant de le secourir le 30 janvier.

Le père du garçon, 31 ans, sa petite amie, 39 ans, et la fille de sa petite amie, 22 ans, ont été arrêtés, soupçonnés de torture.

Selon la police, le garçon a été forcé de rester debout dans le tonneau à tout moment – et on lui a même dit d’uriner et de déféquer dedans.

La structure en briques entourant le tonneau était recouverte d’une tuile et lestée par un évier en marbre, dans une tentative impitoyable d’empêcher le garçon de s’échapper.

La police est entrée dans la propriété après que des voisins inquiets aient informé les autorités qu’ils avaient remarqué que l’enfant avait arrêté d’aller à l’école et ne jouait plus avec les autres enfants du quartier.

Les agents ont expliqué comment ils ont trouvé le pauvre garçon déshabillé, affaibli et présentant des signes de malnutrition.

Ses jambes étaient si enflées à force de se tenir constamment debout qu’il était incapable de s’asseoir ou de s’accroupir.

Ils ont trouvé une grande quantité de matières fécales et il y avait une forte odeur d’urine.

La police a dû utiliser un coupe-fil pour retirer ses chaînes, alors que le garçon a dit aux policiers pendant le sauvetage: « Je voulais juste quelque chose à manger. »

Il a été transporté à l’hôpital où il est resté jusqu’au lendemain, avant d’être placé sous la garde d’une tante paternelle par les autorités.

Selon les médias locaux, il a dit aux flics que son père avait cruellement jeté de l’eau de Javel et de l’eau froide sur lui pour le baigner.

Ils affirment également que l’enfant a témoigné qu’il n’avait rien mangé depuis trois jours et qu’il était régulièrement emprisonné dans le tonneau depuis qu’il avait 10 ans.

Le sergent Mike Jackson, qui a aidé à libérer l’enfant, a déclaré aux médias locaux: «Il a même mangé les excréments parce qu’il n’avait rien à manger. Je suis dans la police depuis 23 ans et nous avons tout vu, mais ce n’est jamais arrivé. «

Le père du garçon, un nettoyeur, aurait prétendu que son fils était «agité à la maison» et il a décidé de l’enchaîner dans le tonneau pour lui donner une leçon, selon le rapport de police.

Lui et sa petite amie, qui travaille comme femme de chambre, ont été arrêtés lorsqu’ils sont retournés à la résidence du supermarché pendant le sauvetage.

Elle et sa fille, une vendeuse, ont été accusées d’avoir autorisé la torture sans intervention.

Selon les médias locaux, s’il est reconnu coupable, le père du garçon encourt entre deux et huit ans de prison, et ses complices risquent un à quatre ans de prison chacun.