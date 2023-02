Un garçon de 10 ans tué et un garçon de 9 ans grièvement blessé après avoir été heurté et traîné par un train en Allemagne

UN ENFANT est mort et un autre jeune garçon se bat pour sa vie après avoir été heurté et traîné par un train.

Les jeunes ont été traînés par un train de marchandises sur plusieurs centaines de mètres dans la ville de Recklinghausen, dans l’ouest de l’Allemagne.

Les policiers ont bloqué le site pendant que les victimes sont soignées Crédit : AP

Le ministre de l’Intérieur de l’État de s’est entretenu avec des officiers après le drame Crédit : Reuters

L’incident s’est produit à 18 h 12 et un garçon de 10 ans est décédé.

Les médias locaux ont déclaré qu’un autre enfant de neuf ans a été grièvement blessé et a été transporté à l’hôpital, où le garçon se bat pour survivre.

Selon un porte-parole de la police, les deux garçons sont originaires de la ville de Recklinghausen.

La police a confirmé que plusieurs autres jeunes étaient impliqués dans l’accident mais n’a pas donné plus de détails.

On ne sait pas comment l’accident s’est déroulé, mais les médias locaux ont déclaré que plus de 35 pompiers et secouristes ont été déployés sur le site de l’accident, près d’une ancienne gare de marchandises.

Les équipes de secours fouillaient le lit de la voie et utilisaient des drones pour rechercher des victimes, ont-ils ajouté.

Herbert Reul, ministre de l’Intérieur de la Rhénanie du Nord-Westphalie, a déclaré aux journalistes : “C’est horrible.

“Des enfants et des trains et à un si jeune âge, c’est juste horrible ce qui s’est passé ici et on ne peut qu’espérer que les parents auront la force de surmonter ce grand malheur.

“Pourquoi, comment se fait-il, ce sont toutes des questions auxquelles personne ne peut encore répondre et qui ne résoudraient rien.”

Des véhicules d’urgence sont intervenus sur le lieu du drame Crédit : Reuters

Le ministre de l’Intérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie Herbert Reul était sous le choc Crédit : AP