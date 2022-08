Un garçon de 10 ans saute dans la piscine pour sauver sa mère qui souffrait d’une crise

Dans une démonstration de grande bravoure, un garçon de 10 ans a aidé à sauver la vie de sa mère victime d’une crise d’épilepsie dans la piscine. La vidéo de l’incident a été capturée par des caméras de sécurité et a été partagée sur Facebook par la mère Lori Keeny elle-même. Dans la vidéo, on peut voir le garçon, nommé Gavin, grimper sur l’escalier à côté de la piscine, puis plonger dans l’eau pour aider sa mère souffrante.

Après avoir plongé dans la piscine, Gavin a attrapé sa mère et l’a tirée vers le coin. Plus tard, même un chien peut être vu essayant de monter sur l’échelle avant que le père de Lori ne se précipite à son secours.

Lori avait posté le clip de l’incident le 6 août. Le décrivant comme l’un de ses pires cauchemars prenant vie, Lori a déclaré qu’elle ne partageait qu’une brève partie de la vidéo entière car elle n’aime pas que les gens assistent à ses crises.

“Pour tous mes amis et ma famille ici, sachez que c’était très, très difficile pour moi de regarder car je ne me suis jamais vue et je n’ai jamais vu Gavin en action”, a-t-elle écrit, tout en avertissant que cela pourrait être difficile pour certaines personnes. pour regarder la vidéo.

Elle a ensuite souligné la bravoure dont a fait preuve son fils. “Regardez mon bébé me sauver la vie, littéralement me sauver la vie”, a-t-elle écrit.

Lori a expliqué que Gavin venait de sortir de la piscine et se détendait sur le porche quand il l’a entendue. Elle a en outre confirmé qu’elle allait bien et qu’il n’y avait qu’une petite quantité d’eau dans son corps avant que son fils ne la sauve.

Alors qu’elle ne pouvait pas croire que quelque chose comme ça s’était réellement produit et qu’elle écrivait à ce sujet, elle pouvait très bien croire ce qu’elle voyait en Gavin qu’elle appelait « son petit héros ». Pour Lori, c’était incroyable et déchirant que son fils Gavin soit confronté à une telle situation.

Enfin, elle a remercié Dieu pour Gavin, un merveilleux petit humain, dans sa vie et a demandé aux gens de ne pas la juger pour avoir été dans la piscine en premier lieu.

La section des commentaires était remplie d’éloges pour Gavin.

“Gavin, tu es un vrai héros avec ton chiot, puis grand-père arrive et est le héros n°3. Vous avez peut-être eu peur, mais vous avez sauté pour sauver maman de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse tous », a déclaré un utilisateur de Facebook.

“Jeune homme héroïque que vous avez là”, a lu un autre commentaire.

La présence d’esprit pointue et la bravoure non hésitante dont fait preuve le petit garçon Gavin sont certainement dignes d’applaudissements.

