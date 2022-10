Un garçon de 10 ans, qui était l’un des plus jeunes à avoir été giflé avec ASBO poignardé 27 fois dans le but d’être le chef d’un gang de drogue

Un garçon de 10 ans, qui était l’un des plus jeunes à avoir jamais été giflé avec un ASBO, a été poignardé 27 fois dans le but de devenir le chef d’un gang de drogue.

Le jeune Alfie Hodgins, de Wirral, Liverpool, a été emprisonné mercredi après avoir été pris avec 2 000 £ d’héroïne et de crack lorsqu’il a été attaqué.

Alfie Hodgins n’avait que dix ans lorsqu’il a été giflé avec un ASBO Crédit : Police du Merseyside

Maintenant, à 18 ans, il a été emprisonné pour des délits liés à la drogue Crédit : Police du Merseyside

Le jeune homme de 18 ans a commencé sa carrière criminelle il y a huit ans et a reçu un ASBO en 2014 pour “terroriser la communauté”.

Il lui a interdit de « causer du harcèlement, de l’alarme ou de la détresse aux membres du public », rapporte le Liverpool Echo.

Mais cela n’a pas découragé Alfie, qui a reçu sa première condamnation pénale trois ans plus tard à l’âge de 13 ans.

Son casier judiciaire a commencé à s’allonger, avec des délits tels que vol, dommages criminels, agression et violation de son ASBO.

En 2019, il a été emprisonné pour la première fois pour possession d’un article à lame dans un lieu public.

Il a purgé plus de temps en février 2021 après avoir été surpris avec de la drogue, un téléphone et “quelques armes” dans sa cellule.

Cette semaine, Liverpool Crown Court a appris qu’il s’était ensuite impliqué dans la vente de drogues de classe A alors qu’il était sous licence après avoir été mis au travail par un gang pour rembourser une dette.

Mais le garçon a plutôt volé la drogue et le téléphone du groupe et a lancé sa propre opération.

En conséquence, il a été attaqué par quatre des hommes du gang avec des machettes dans le centre-ville d’Ellesmere Port.

Le jeune Aflie a été poignardé 27 fois et gisait dans une mare de son propre sang lorsque la police est arrivée sur les lieux.

Une ambulance aérienne l’a transporté d’urgence à l’hôpital où il a passé deux semaines à se remettre de ses blessures.

Mais il a été rapidement arrêté car au moment de l’attaque, il était en possession de 1 220 £ d’héroïne et de 1 100 £ de crack, ainsi que de 1 208 £ et du téléphone du gang.

Il a été cette semaine emprisonné pendant deux ans et demi après avoir reconnu la possession avec intention de fournir.

L’avocat de la défense John Weate a déclaré à la cour : « Dès son plus jeune âge, probablement dans son enfance, il a été soumis à la vie dans un environnement violent et criminel et une méfiance totale s’est développée en lui à l’égard des adultes et des personnes susceptibles de il cherche à l’aider.

“Tout a été perturbé par cette expérience de vie, que la grande majorité des enfants n’ont heureusement pas à vivre. Son éducation a été complètement et complètement perturbée par un mauvais comportement et par d’autres problèmes qui existaient dans sa vie.

“La lueur d’espoir est une suggestion qu’il veut changer. Il semble déterminé à maîtriser sa vie et à faire de son mieux à l’avenir pour s’assurer qu’il ne se retrouve plus dans cette position.”