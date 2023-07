Un garçon de 10 ans jeté du manège «Moby Dick» de Taste of Antioch devrait survivre: responsables – Shaw Local

Le garçon de 10 ans jeté d’un manège de carnaval au festival Taste of Antioch dimanche après-midi devrait survivre aux blessures qu’il a subies à l’automne, selon un communiqué de presse du village d’Antioche.

L’enfant a été « grièvement blessé » à la chute et a été soigné pour « de multiples fractures du visage et de la mâchoire et une blessure importante aux os d’une jambe », selon le communiqué.

Il a d’abord été transporté par avion d’Antioche à l’hôpital général luthérien Advocate à Park Ridge. En raison de l’étendue de ses blessures, il a ensuite été transporté par avion au Comer Children’s Hospital de Chicago pour y être soigné. Il avait été répertorié dans un état critique.

Un membre de la famille a créé un compte GoFundMe pour l’enfant de récolter des fonds pour aider la famille à payer les frais médicaux. Lundi soir, le fonds avait recueilli plus de 19 700 $ sur un objectif de 20 000 $.

« Ma sœur et son père seront sans travail pendant une période qui rendra presque impossible le paiement du montant inconnu de la chirurgie dont mon neveu aura besoin », a écrit Robert Pohlman de l’Oklahoma, l’oncle du garçon, sur la page GoFundMe. « Tout aide, les fonds seront utilisés pour payer les frais médicaux et s’il en reste, cela lui sera épargné lorsqu’il se rétablira. »

Il a poursuivi en disant que son neveu était un « enfant fort ».

« Une fois, il s’est cassé le bras et a repoussé l’os tout seul parce que » ça ne faisait pas mal « », a déclaré Pohlman. « Enfant vraiment remarquable. »

Des équipes d’urgence de la police et des pompiers d’Antioche ont été dépêchées au carnaval Taste of Summer de la Chambre de commerce d’Antioche à 14h40 pour signaler qu’un enfant est tombé du manège «Moby Dick». Le maire d’Antioche, Scott Gartner, a immédiatement émis un décret exécutif pour interrompre tous les manèges du carnaval afin d’assurer la sécurité des autres, selon le communiqué.

Le département du travail de l’Illinois a rejoint la police d’Antioche dans l’enquête. La Division de la sécurité des manèges et des attractions de l’ILDOL est responsable de l’inspection annuelle et de l’autorisation des manèges publics.

« Le département du Travail de l’Illinois est au courant de l’incident à Antioche », a déclaré Paul Cicchini, responsable de l’information publique du département, dans un e-mail. « Le trajet a été arrêté et une enquête est en cours. Nous n’avons pas d’autre commentaire pour le moment. »

Selon le site Web ILDOL, seuls les manèges qui passent l’inspection, sont assurés et répondent aux normes de sécurité applicables sont autorisés à fonctionner dans l’Illinois. Le Moby Dick, exploité par All Around Amusement de Lockport, a été inspecté cette année et a reçu un permis d’exploitation, selon le communiqué d’Antioche.

Une femme qui a répondu au téléphone lundi après-midi à All Around Amusement of Lockport a déclaré: « Il n’y a pas de commentaire pour le moment » et a raccroché.

Lorsque la police est arrivée au carnaval, elle a sécurisé le manège pour s’assurer qu’aucune altération ne se produisait et a immédiatement demandé à un inspecteur de l’ILDOL de se rendre sur les lieux. Une inspection initiale a été effectuée et un « ordre d’arrêt » a été émis. Une inspection « boulon par boulon » sera effectuée du trajet avant qu’il ne soit autorisé à reprendre ailleurs, selon le communiqué.

Une enquête indépendante, qui devrait prendre des mois, sera également menée par ILDOL pour déterminer si l’incident résulte d’une défaillance mécanique, d’une erreur de l’opérateur ou d’une combinaison des deux.

Le chef de la police d’Antioche, Geoffrey Guttschow, a déclaré que le service de police menait sa propre enquête pour déterminer si des actes criminels imprudents ou négligents avaient pu contribuer à l’incident.

« Nous travaillerons avec le procureur de l’État du comté de Lake pour déterminer si des accusations criminelles seront appropriées dans ces circonstances », a déclaré Guttschow.

Une réunion entre le maire d’Antioche Scott Gartner et des représentants du village et de la Chambre était également prévue lundi.

« Nous prévoyons de travailler avec la Chambre de commerce pour identifier exactement ce qui a conduit à cet horrible accident et ce que nous pouvons faire pour travailler ensemble afin que rien de tel ne se reproduise dans notre communauté », a déclaré Gartner.

Les responsables demandent à toute personne qui a vu « des actions dangereuses par des travailleurs ou des équipements de carnaval » pendant le festival de contacter la police d’Antioche au [email protected].