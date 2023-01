Un garçon de 10 ans frappé par la foudre sur la plage l’envoie en arrêt cardiaque alors qu’il est tiré de l’eau et transporté d’urgence à l’hôpital

Un jeune garçon a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été frappé par la foudre sur une plage en Australie.

Les services d’urgence ont été dépêchés sur les lieux de Warilla Beach à Shellharbour, en Nouvelle-Galles du Sud, après avoir signalé qu’un enfant avait été blessé en nageant.

Un garçon a été frappé par la foudre sur une plage en Australie Crédit : 9News

L’enfant a fait un arrêt cardiaque et a été transporté d’urgence à l’hôpital Crédit : 9News

L’incident d’horreur a eu lieu à Warilla Beach près de Shellharbour, NSW Crédit : Alamy

L’enfant aurait subi un arrêt cardiaque immédiat après avoir été frappé vers 17h20, heure locale.

Il a été sorti de l’eau et des ambulanciers ont été appelés sur la plage au sud de Wollongong.

Le garçon a été soigné sur place pour des brûlures à la poitrine avant d’être emmené dans un hôpital voisin.

Il serait dans un état critique mais stable.

Un témoin a déclaré à 7 NEWS qu’ils prenaient des photos lorsqu’ils ont entendu un craquement de tonnerre.

“Je me suis retourné, j’ai vu l’enfant et les parents, ils pleuraient et tenaient le bébé”, ont-ils déclaré.

Ils ont ajouté que les parents se sont alors précipités vers le rivage et ont crié à l’aide.

L’incident d’horreur a eu lieu juste après que les autorités ont émis une alerte d’orage violent pour la région, avec des avertissements de grêle géante, de vents puissants et de pluies torrentielles.

Dans un communiqué, le Bureau de météorologie a averti : “Un environnement chaud et humide dans l’est de l’État est favorable à l’activité orageuse l’après-midi et le soir.

“Des orages violents sont susceptibles de produire de gros grêlons, peut-être géants, des vents destructeurs et de fortes pluies qui pourraient entraîner des inondations soudaines au cours des prochaines heures dans certaines parties du district d’Illawarra.

“Les emplacements qui pourraient être affectés incluent Wollongong, Bulli et Port Kembla.”

La probabilité d’être frappé par la foudre est inférieure à une sur un million.

Selon National Geographic, environ 2 000 personnes sont tuées chaque année dans le monde par la foudre.

Cependant, près de 90 % des victimes de la foudre survivent.