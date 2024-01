Un garçon de 10 ans du Maryland attaqué par un requin aux Bahamas lors de l’expédition « Shark Tank »

Un requin a mordu lundi après-midi un garçon du Maryland âgé de 10 ans qui était en vacances aux Bahamas, ont indiqué les autorités.

L’attaque s’est déroulée vers 16 heures HE sur Paradise Island alors que le garçon “participait à une expédition dans un Shark Tank dans une station balnéaire locale”. la police royale des Bahamas a déclaré dans un communiqué.

Il a été transporté à l’hôpital et déclaré stable.

La commissaire de police Chrislyn Skippings a déclaré mardi à NBC News qu’elle ne pouvait pas expliquer quelles protections étaient en place lors de l’expédition “Shark Tank”.

“Je suis policier sur l’île et je ne suis jamais allé à l’aquarium auquel ils font référence. Quant à la façon dont il est installé, vous devrez parler au personnel du complexe”, a déclaré Skippings. qui a refusé de nommer la station.

L’Atlantis Paradise Island semble offrir un programme de plongée en apnée dans lequel les clients peuvent côtoyer “des requins élégants, des raies tachetées et des poissons tropicaux aux couleurs vives dans ce décor sous-marin”.

Michael et Tori Massie ont déclaré à NBC News qu’ils étaient dans le réservoir d’Atlantis Paradise Island lorsque le garçon a été mordu ; ils participaient à une rencontre sous-marine appelée « Marcher avec les requins », organisée par une entreprise extérieure. Il a été décrit sur le site Web du complexe comme « facile et amusant », permettant aux visiteurs de « voir de près les requins de récif des Caraïbes et les requins nourrices », mais l’expérience semble avoir été supprimée du site depuis l’incident.

Au début, les Massie ont déclaré que l’expérience – dirigée par des guides – était sereine et paisible. “Une fois que le petit garçon est descendu, les choses ont pris une tournure sombre”, a déclaré Tori Massie. “Nous avons vu les requins se concentrer sur lui, puis comme une mare de sang après.”

NBC News a contacté Atlantis Paradise Island et Blue Adventures de Stuart Cove, la société qui gère l’expérience Shark Tank, et n’a pas eu de réponse.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré qu’il était au courant de l’incident et « se tient prêt à fournir toute l’assistance consulaire appropriée ».

Le couple, qui est maintenant de retour chez lui, a déclaré qu’il avait signé une renonciation et qu’il savait qu’il y avait des risques à entrer dans le réservoir, mais qu’il pensait que davantage aurait dû être fait pour protéger toutes les personnes impliquées.

« Ils ont laissé tomber cet enfant et cette famille », a déclaré Michael Massie.

Cela fait suite à une autre attaque de requin aux Bahamas qui a tué une femme de 44 ans de Boston qui faisait du paddle au large de la côte le mois dernier.