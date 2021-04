Un garçon de 10 ans est mort après s’être cogné la tête alors qu’il jouait au football à l’école.

Yasir Hussain, fan d’Aston Villa, portait des baskets surdimensionnées, ce qui a peut-être été un facteur de la tragédie, selon une enquête.

Yasir Hussain, 10 ans, est décédé après s’être cogné la tête alors qu’il jouait au football à l’école Crédit: BPM

Il a subi une blessure à la tête lors d’un match à l’école primaire Leigh à Washwood Heath Crédit: BPM

L’écolier, qui rêvait de devenir footballeur professionnel, avait joué dans le but et s’est cogné la tête en sautant.

Les enseignants de l’école primaire Leigh à Washwood Heath ont composé le 999 pour une ambulance, mais celle-ci ne s’est pas présentée.

Le jeune « qui s’améliorait » a ensuite été ramené à la maison par sa mère, mais il est malheureusement décédé à l’hôpital cinq jours plus tard, rapporte BirminghamLive.

Le tribunal du coroner de Birmingham a entendu le directeur adjoint de l’école comprendre qu’il s’était glissé dans une flaque d’eau lorsqu’elle a appelé les services d’urgence.

Des camarades de classe ont dit à la police des West Midlands que Yasir était dans le but lorsqu’il est allé «sauver une balle et s’est cogné la tête contre un mur» le 12 novembre de l’année dernière.

Christopher Rabone, le responsable de la santé sportive communautaire de l’école, a déclaré que Yasir était par terre et capable de parler, mais il ne pouvait pas expliquer ce qui s’était passé.

La secouriste Zahira Mabine a déclaré à l’enquête que l’œil droit du garçon était fermé et que son visage et ses lèvres «semblaient pâles».

Des camarades ont rendu hommage à leur « ami depuis la réception » Crédit: BPM

Elle a également dit qu’il avait une bosse « de taille considérable » sur la tête et a rappelé que ses baskets lui semblaient trop grandes.

Elle a ajouté: « Il a continué à mettre la tête en arrière et à dire » Je veux aller dormir « . »

Après 90 minutes et toujours aucun signe d’ambulance, le directeur adjoint Samara Azam a fait un deuxième appel d’urgence lorsque l’état de Yasir « s’est amélioré » et qu’il a commencé à communiquer davantage, a-t-on dit à l’audience.

Dans les enregistrements diffusés devant le tribunal, le gestionnaire d’appels s’est excusé pour le retard et a accusé le service d’être « extrêmement occupé » avec une augmentation des appels ce jour-là en raison de la pandémie.

Elle a demandé conseil à son superviseur et à un ambulancier avant d’annuler l’ambulance après que la mère de Yasir, Nazia Parveen, eut annoncé qu’elle ramènerait son fils à la maison.

Mais sa mère a dit que si elle avait reçu une image plus complète de son état, elle « aurait pris une décision différente ».

On a dit aux enseignants de donner des conseils à sa famille pour que si Yasir développait de nouveaux symptômes, téléphoner au 999.

Plus tard dans la journée, son état s’est détérioré et il est décédé cinq jours plus tard à l’hôpital pour enfants de Birmingham le 17 novembre.

L’incident s’est produit à l’école primaire le 12 novembre de l’année dernière Crédit: BPM

Mme Sabine, qui était stationnée dans la cour de récréation au moment de l’incident, a déclaré que les grands entraîneurs de Yasir « auraient pu être l’un des facteurs » qui l’ont conduit à tomber.

Elle a déclaré à l’enquête: «Je nettoyais les jambes de Yasir car elles étaient assez boueuses. J’ai remarqué que ses baskets étaient trop grandes pour lui.

« J’ai pu mettre trois doigts entre son talon et l’arrière de son entraîneur. »

Elle a poursuivi en disant qu’elle avait informé la mère et la grand-mère de Yasir des chaussures, auxquelles ils ont répondu que c’étaient celles qu’il voulait.

L’enquête a été montrée sur le terrain de jeu de vidéosurveillance à partir de 12h41 – mais les images n’ont pas capturé le moment où Yasir est tombé.

Louise Hunt, coroner principale de Birmingham et de Solihull, a déclaré que le garçon était debout et qu’il est soudainement vu sur le sol.

Elle a déclaré à l’audience que l’enregistrement « disjoint » balaie d’un côté de la cour de récréation à l’autre.

Il avait l’habitude de soutenir Aston Villa. Il voulait être footballeur. Le football était son activité préférée. Nazia Parveen, la mère de Yasir

La mère de Yasir a déclaré que son fils rêvait de devenir footballeur.

Elle a déclaré: « Il soutenait Aston Villa. Il voulait devenir footballeur. Le football était son activité préférée.

« Il a aimé ça là-bas (à l’école). Il a un bon groupe d’amis. J’ai aimé cette école. »

Mme Parveen a déclaré que l’école lui avait téléphoné au sujet de l’incident et lui avait dit de « faire rapidement votre chemin ici ».

Elle a dit qu’il avait reçu du paracétamol pour sa tête blessée et qu’on lui avait dit de l’emmener à l’hôpital s’il s’aggravait.

Cinq heures et demie plus tard, à la maison, il « s’est aggravé très soudainement », a-t-elle dit.

L’enquête se poursuit.