Un garçon de 10 ans attaqué par un requin de deux mètres alors qu’il faisait de la plongée avec son père en Australie alors que la plage était fermée

Les baleiniers de bronze ne sont pas amicaux avec les humains, mais ils ne font généralement de mal à personne à moins qu’il n’y ait de nourriture ou de proie, explique Sharksider.

Comme les autres requins, ils deviennent assez agressifs et agités en présence d’une source de nourriture.

Le requin baleinier bronze se nourrit principalement de poissons cartilagineux, de petits poissons osseux et d’autres céphalopodes tels que les calmars et les poulpes.

Il est également connu pour se nourrir assez fréquemment de petits requins et de raies.

Le requin baleinier bronze se trouve normalement dans les zones ou les latitudes tempérées et préfère rester en groupes plus importants.

Bien qu’il préfère les eaux plus profondes de l’Atlantique, en particulier au large des côtes de l’Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, on les trouve également dans les côtes insulaires au large, les cours d’eau et les ports artificiels.