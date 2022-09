Un garçon de 1 an est mort de déshydratation après avoir été coincé seul à la maison pendant des jours lorsque sa mère est morte

Un garçon d’un an est mort de déshydratation après avoir été piégé seul à l’intérieur de sa maison pendant des jours lorsque sa mère est morte.

Le petit Harry Kane et sa mère Natalie ont été retrouvés à Whitehaven, Cumbria, plusieurs jours après leur mort alors qu’ils ne sont pas arrivés chez un ami le jour de Noël.

Harry Kane et maman Natalie ont été retrouvés morts plusieurs jours après leur mort en décembre Crédit : MEN Media

L’enfant de 14 mois est mort de déshydratation après que sa mère soit morte Crédit : MEN Media

Maintenant, une enquête a révélé que Natalie, 27 ans, est décédée des suites d’une toxicomanie – et Harry a passé au moins deux jours à lutter pour survivre.

Il a tragiquement succombé aux effets de la déshydratation en attendant l’arrivée des secours.

L’enquête a appris que Natalie, 27 ans, avait déjà souffert de dépendance et n’avait pas de drogue autre que la méthadone prescrite dans son urine lorsqu’elle a été vérifiée une semaine avant sa mort.

Cependant, le soir du réveillon de Noël, l’ancien mannequin a commencé à prendre d’autres drogues.

Natalie a souffert de dépression pendant une grande partie de sa vie et a reçu le soutien de services tels que Recovery Steps Cumbria et Women Out West après avoir souffert de toxicomanie et de violence domestique.

Les amis et la famille qui ont témoigné à l’enquête ont parlé d’elle comme d’une mère aimante et dévouée dont la vie tournait autour de Harry.

Elle l’emmenait au parc tous les jours et n’avait pas de garde d’enfants car elle voulait être avec lui autant qu’elle le pouvait.

Son frère Scott s’est souvenu de l’excitation quand elle a parlé de sa grossesse et a noté qu’elle avait beaucoup grandi à partir de ce moment.

On ne pensait pas qu’elle ait pris de la drogue après la naissance de Harry.

Avant sa mort, elle a vu des amis et a passé du temps avec Scott qui avait apporté une draisienne comme cadeau de Noël pour Harry.

Ils disent qu’elle était excitée pour un premier “véritable” Noël avec Harry et qu’elle avait acheté beaucoup de cadeaux pour qu’il puisse en profiter.

La veille de Noël, elle avait fait du shopping chez Tesco à Whitehaven et passé du temps avec un ami.

Elle devait rendre visite à sa grand-mère mais n’a pas pu le faire lorsqu’un train a été annulé.

DÉCÈS TRAGIQUES DE NOËL

Le jour de Noël, elle avait prévu de rendre visite à une autre amie, Stacey Hackett, avec Harry mais a cessé de répondre aux messages la veille au soir.

Stacey n’était pas inquiète lorsque le couple ne s’est pas présenté car cela n’était pas considéré comme inhabituel et elle pensait qu’ils étaient plutôt allés passer la journée avec leur famille.

Il n’était pas rare non plus que Natalie passe plusieurs jours sans parler à sa famille et à ses amis.

Le 30 décembre, des inquiétudes ont été exprimées sur le fait que Natalie n’avait pas récupéré d’ordonnance ou n’avait été en contact avec aucun des services et la police a été contactée.

Un officier s’est présenté et n’a pu obtenir aucune réponse à l’adresse.

Il a parlé à des voisins des appartements environnants de Wellington Row qui se souvenaient ne pas l’avoir vue pendant quelques jours.

Le voisin juste en dessous s’est rappelé avoir entendu un robinet couler constamment mais aucun autre bruit.

L’agent a reçu l’autorisation d’entrer dans la propriété, qui n’était pas verrouillée, et a découvert Natalie allongée dans le salon à côté de cadeaux de Noël non ouverts.

Un ambulancier a remarqué la présence d’une substance dans son nez et des bouteilles d’essence à briquet, ce qui correspond à un abus de substance.

Le corps d’Harry a ensuite été retrouvé dans la salle de bain.

Des autopsies ont été effectuées et on pense qu’Harry a peut-être survécu pendant deux à trois jours après la mort de sa mère avant de succomber aux effets de la déshydratation.

Dans une déclaration résumée par l’assistante du coroner Margaret Taylor, Scott a déclaré: “Elle était l’une des meilleures mamans que j’aie jamais vues. Elle était si aimante, attentionnée et attentionnée. La dernière année de sa vie a tourné autour de Harry.”

Harry a été décrit comme un bébé heureux qui aimait clairement sa mère.

Concluant l’enquête, le coroner a déclaré: “Ce que nous ne saurons jamais, c’est pourquoi Natalie a de nouveau utilisé

“Elle avait si bien réussi, elle avait changé sa vie, elle n’abusait clairement pas de l’héroïne qui avait été sa drogue de prédilection.”

Elle a déclaré: “Natalie Kane est décédée à son domicile à une heure inconnue entre le 24 et le 25 décembre après avoir succombé aux effets d’une inhalation volontaire de butane.”

Le coroner a poursuivi: “Harry est décédé des suites d’une déshydratation après avoir été laissé seul après le décès de sa mère.”